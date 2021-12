Deux matches reportés, les Bulls soulagés

Ils ne feront finalement pas jouer les cuisiniers. Les Chicago Bulls ont obtenu gain de cause auprès de la ligue. La franchise de l’Illinois demandait le report de son match contre les Detroit Pistons. Une requête d’abord restée sans réponse. Mais c’est après un nouveau cas positif au COVID-19 au sein de l’effectif – Alizé Johnson – que les responsables de la ligue ont finalement pris la décision de déplacer des rencontres.

Deux ont été reportées : celle contre les Detroit Pistons mardi et celle contre les Toronto Raptors jeudi. Elles seront jouées à des dates ultérieures. Un soulagement pour les Bulls, qui perdaient du terrain après un très bon début de saison.

Hey @DetroitPistons How about a game of 3x3? https://t.co/OaJp4UTYjR — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) December 13, 2021

Il faut dire que Billy Donovan doit composer avec une équipe complètement chamboulée par le COVID-19. Dix joueurs sont actuellement en quarantaine ! Et pas des moindres. Parmi eux, DeMar DeRozan et Zach LaVine, les deux meilleurs scoreurs de l’équipe. Les taureaux n’avaient plus que 8 joueurs disponibles, dont leurs deux « two way contract », ces pros qui alternent entre la NBA et la G-League. Battus lors de leurs deux derniers matches, ils sont descendus à la troisième place de la Conférence Est.

Avec l’épidémie qui reprend partout dans le monde, il se pourrait que d’autres équipes se retrouvent dans la même situation dans les prochaines semaines.