Chris Bosh se serait bien vu dans le rôle de Melo aux Lakers

Chris Bosh a dû mettre un terme à sa carrière en février 2016 en raison de problème de santé. A l'époque, l'intérieur avait seulement 32 ans et encore plusieurs années en NBA devant lui. Et forcément, le natif de Dallas dispose de plusieurs regrets.

Avec l'évolution de la NBA actuelle, l'ancien du Miami Heat se sentait prêt à faire évoluer son jeu. D'ailleurs, Bosh parvient encore à se projeter. Ainsi, il se serait bien vu aux Los Angeles Lakers dans un rôle similaire à Carmelo Anthony.

"Je tentais quatre ou cinq tirs à trois points par match lors de ma dernière année dans la ligue. J'avais donc adopté cette attitude. J'avais vraiment hâte de perfectionner ce rôle et de m'améliorer dans ce domaine. Je n'ai simplement pas eu l'opportunité de le faire.

Mais, oui, je me voyais jouer pendant un certain temps. Surtout maintenant, un peu comme vous le voyez avec l'opportunité que Melo va avoir avec les Lakers, juste en étant ce tireur à trois points pour écarter le jeu et jouer en défense, rester solide et juste être qui vous êtes pour aider l'équipe et combler ce vide", a analysé Chris Bosh pour le Miami Herald.