Dwyane Wade raconte le cauchemar vécu par Chris Bosh

Dwyane Wade et Chris Bosh ont mené bien des combats ensemble, avec LeBron James aussi évidemment. Ils ont disputé quatre finales et décroché deux titres entre 2010 et 2014. Ils étaient d’ailleurs encore coéquipiers et co-leaders du Miami Heat après le départ du King pour les Cleveland Cavaliers. Un duo prometteur mais qui n’a jamais pu développer son plein potentiel. Et pour cause, la carrière de CB1 a pris un tournant dramatique due à la présence de caillots dans son sang. Flash s’en souvient bien.

« On ne savait pas grand-chose à propos de ça », se souvient Dwyane Wade. « Un jour on était dans l’avion ensemble et on revenait du All-Star Game. Puis la fois où je l’ai revu, il était à l’hôpital avec des tuyaux dans la bouche et dans le corps. Et là, à ce moment là, c’est la vraie vie mec. Les gens ne voient pas tout ça. Ils voient les athlètes et l’argent que l’on se fait et ils pensent que la vie n’est pas dure. »

Chris Bosh a fini par revenir à la compétition. Mais pas pour longtemps. Dès l’année suivante, l’intérieur faisait une rechute. La présence de caillots sanguins l’a finalement poussé à prendre sa retraite prématurément, à 31 ans. Et c’est triste. Parce qu’il était l’un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste. Avec un profil taillé pour dominer dans la NBA actuelle. Mais comme le rappelle Dwyane Wade, dans cette situation, il n’était plus question de basket. Juste de vie ou de mort.

