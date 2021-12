Chaque année, les équipes ambitieuses auxquelles il manque une pièce pour aborder la deuxième partie de saison et les playoffs avec confiance, se montrent actives à cette période de l'année. Encore faut-il trouver le joueur qui peut vous faire passer un cap ou ajouter assez de profondeur à votre effectif. A cet égard, Chris Boucher est un cas très intéressant.

Les Toronto Raptors n'ont pas prévu de jouer les premiers rôles en post-saison et même une simple participation au play-in tournament serait synonyme de saison réussie. La franchise canadienne est dans une période transition au cours de laquelle elle espère voir des talents comme Scottie Barnes se développer. Boucher a déjà 28 ans et pas vraiment de temps à perdre pour retrouver une situation ambitieuse. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, il y a de bonnes chances pour que le Canadien ne passe pas l'hiver dans son pays natal.

Plusieurs équipes se seraient entichées de ses qualités et vont tenter de monter un trade pour le recruter. Après avoir vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil en début de saison, Chris Boucher est à nouveau utilisé au moins 20 minutes par match par Nick Nurse. De retour dans le cinq depuis 5 matches, celui qui avait des stats parmi les plus flatteuses de toute la ligue sur 36 minutes la saison dernière a eu un vrai impact sur les trois victoires récentes de son équipe.

Boucher tourne à 12.4 points, 7.4 rebonds et 1.5 contre de moyenne à quasiment 50% depuis son introduction dans le line-up de départ. Le nom des franchises qui ont déjà pris leur téléphone pour appeler Masai Ujiri à son sujet n'est pas encore connu. On peut toutefois imaginer que des deux côtés du pays, beaucoup d'équipes aimeraient ajouter un intérieur de son genre, capable de changer la dynamique d'un match en étant à la fois un rim-runner précieux en défense et un joueur capable de s'écarter pour shooter.

Dans la bonne équipe, il pourrait facilement devenir un élément très important de la rotation. Chris Boucher sera free agent dans quelques mois et Toronto a tout intérêt à le transférer maintenant pour ne pas le perdre sans contrepartie.

Parmi les équipes qui auraient intérêt à ajouter Boucher à leur effectif, on pense évidemment aux Los Angeles Lakers, 7e à l'Ouest et pas franchement impériaux dans ce secteur de jeu...