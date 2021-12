Anthony Davis, le coup dur confirmé pour les Lakers…

Les Los Angeles Lakers n'avaient vraiment pas besoin de ça ! Dans un début de saison particulièrement décousue pour les Californiens, la franchise vient tout simplement de perdre son meilleur joueur : Anthony Davis.

Touché au genou contre les Minnesota Timberwolves (92-110) samedi, après une glissade de Jaden McDaniels, l'intérieur souffre d'une entorse d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania.

D'ores et déjà absent pour les 4 prochaines semaines, l'ancien des New Orleans Pelicans sera ensuite réévalué par le staff médical des Angelenos. Et avec le passif de la superstar, les Lakers ne vont bien évidemment pas prendre le moindre risque. On peut donc imaginer une absence un peu plus longue.

Sportivement, il s'agit d'un énorme coup dur pour les Californiens. Depuis le début de la saison, avec les problèmes physiques de LeBron James, Davis a très souvent tenu la baraque. Seulement 6èmes de la Conférence Ouest (16 victoires - 14 défaites), les Lakers vont devoir trouver des solutions sans lui.

On peut penser que James, mais aussi Russell Westbrook vont chercher à prendre des responsabilités supplémentaires. Mais de par son profil et son rôle de leader défensif, Anthony Davis risque de cruellement manquer. Surtout que cette équipe, avec lui, se montre déjà peu rassurante...

Anthony Davis sait-il encore comment tirer ?