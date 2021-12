Les matches de la nuit en NBA

Heat @ Magic : 115-105

Nuggets @ Hawks : 133-111

Warriors @ Celtics : 111-107

Bucks @ Pelicans : 112-116

Spurs @ Jazz : 128-126

Lakers @ Wolves : 92-110

Hornets @ Blazers : 116-125

Grizzlies @ Kings : 124-105

Kyrie Irving de retour : il va jouer les matches à l'extérieur avec les Nets

- Quel plaisir de revoir Damian Lillard tranchant et adroit ! Portland est en difficulté au classement et il fallait bien un réveil sa star pour mettre fin à une série de 7 défaites de suite. C'est Charlotte qui a pris la foudre et les 43 points à 6/11 à 3 points de Lillard, dont l'adresse a contribué à battre un record de franchise pour les Blazers en première mi-temps avec 16 paniers primés.

Ce n'est pas pour autant que les Blazers, qui ont compté jusqu'à 29 points d'avance, ont fini le match sereinement. Les joueurs de Chauncey Billups ont laissé revenir les Hornets à 6 points dans le dernier quart-temps.

Ben McLemore (28 pts) a été d'une aide précieuse pour contenir le comeback de LaMelo Ball (27 pts) et de ses camarades.

- La série de 8 victoires consécutives du Jazz a pris fin à domicile lors de la venue des Spurs. Utah a compté jusqu'à 15 points d'avance avant de complètement se déliter en deuxième mi-temps.

Les Spurs renversent le Jazz

Lonnie Walker a donné la victoire aux siens sur un shoot à 15 seconds de la fin, alors que Donovan Mitchell (27 pts) venait de se décarcasser pour donner l'avantage au Jazz sur deux actions consécutives.

Lonnie Walker IV with the TOUGH shot over the defense, for the lead! @spurs 128@utahjazz 126 2.1 left on League Pass. Jazz ball.https://t.co/wVIrg2Swvb pic.twitter.com/XaVIq4wdrj — NBA (@NBA) December 18, 2021

Rudy Gobert a compilé 16 points, 14 rebonds et 2 contres. Dejounte Murray (16 pts, 11 rbds, 11 pds) est lui devenu le premier joueur des Spurs depuis David Robinson en 1994 à réussir 5 triple-doubles dans une saison NBA.

Les Lakers perdent un match et AD...

- Les Lakers ont vécu ce que l'on appelle une sale soirée dans le Minnesota. Les Californiens ont été largement battus par les Wolves et l'impact de leur franchise player Karl-Anthony Towns (28 pts, 10 rbds) et ont en plus perdu Anthony Davis sur blessure.

"AD" s'est d'abord fait mal à la cheville droite dans le 1er quart-temps, puis au genou gauche dans le 3e. L'intérieur All-Star va passer une IRM dans les heures qui viennent. Cette donnée n'a évidemment pas aidé les Lakers à surmonter l'hécatombe dont ils ont été victimes. LeBron a posé 18 points et 10 rebonds, alors que pour son retour en NBA et aux Lakers, Isaiah Thomas a inscrit 19 points.

Les Wolves ont été ultra-dominateurs au rebond : 61-36.

Strus the Process

- Miami continue de gagner des matches avec les moyens du bord. Le Heat a remporté le derby floridien à Orlando grâce notamment à deux joueurs sur lesquels personne d'autre n'avait misé lorsqu'ils se sont présentés en NBA. Max Strus est sorti du banc pour claquer son record en carrière (32 points dont 23 en première mi-temps avec 8 paniers à 3 points), et Gabe Vincent a confirmé sa belle forme du moment avec, lui aussi, un record en carrière (27 pts).

En l'absence de Jimmy Butler et Bam Adebayo, le Heat vit par le shoot à 3 points et le leadership de Kyle Lowry.

Les Warriors règnent à Boston

- Avant de mettre tous leurs cadres au repos demain à Toronto, les Warriors ont poursuivi leur joli road trip en allant s'imposer à Boston. Les Celtics ont tenté de renverser une situation compromise en fin de partie, mais Stephen Curry (30 pts) est venu calmer tout le monde sur un petit shoot à une main dans le money time, avec l'aide d'Andrew Wiggins (27 pts).

"Steph Curry with the biggest bucket of the night." 30 for 30 to put the @warriors up 5 late pic.twitter.com/h4QabrQls2 — NBA (@NBA) December 18, 2021

Symbole du sérieux avec lequel les Warriors sont capables de défendre, cette séquence dans le money time avec Draymond Green, Gary Payton et Andre Iguodala en vedette.

This @warriors defensive possession to seal the win..💯 24-5 things pic.twitter.com/US1gEytNOS — NBA (@NBA) December 18, 2021

Le festival vain de Jrue Holiday

- En l'absence de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, on a bien failli voir Jrue Holiday gagner un match quasiment à lui tout seul. Le meneur des Milwaukee Bucks a emmené son équipe en prolongation contre New Orleans avec nouveau record de points en carrière (40), sur le parquet de son ancienne équipe.

Ses efforts n'ont pas suffi, puisqu'en face Devonte' Graham était excité comme une puce au sortir de son game winner au buzzer deux jours plus tôt. L'ancien joueur des Hornets a marqué 8 paniers à 3 points et deux lancers importants en prolongation pour offrir la victoire aux Pelicans.

Atlanta ne sait plus recevoir

- Atlanta continue d'être très médiocre à domicile. Les Hawks, intraitables à l'extérieur en ce moment, ont subi une 6e défaite consécutive à la maison lors de la venue de Denver. Les Nuggets n'ont même pas eu besoin d'un match colossal de Nikola Jokic et s'en sont remis à leur efficacité collective.

Jeff Green (20 pts), le rookie Bones Hyland (24 pts en sortie de banc) ou Monte Morris (21 pts) ont tous contribué à l'effort de guerre imprimé par le Joker (20 pts, 10 rbds, 7 pds). Les 34 points et 10 passes de Trae Young n'ont pas suffi.

- Toujours privés de Ja Morant, les Grizzlies restent des durs à cuire. Menés de 15 points par les Kings en première mi-temps, les joueurs de Taylor Jenkins ont passé la seconde ensuite pour mettre un 68-27 à Sacramento sur 20 minutes. Desmond Bane (24 pts), Dillon Brooks (23 pts) et Jaren Jackson Jr (21 pts) ont sonné la charge pour une 6e victoire consécutive à l'extérieur.

Les Kings jouaient sans De'Aaron Fox, entré en protocole Covid un peu plus tôt.