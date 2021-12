Kyrie Irving de retour : il va jouer les matches à l’extérieur avec les Nets

Sur le papier, réintégrer un joueur non-vacciné à l'effectif alors qu'il en avait précisément été écarté pour ce motif et que la pandémie de Covid repart de plus belle ne paraît pas être l'idée du siècle. Mais après tout, Kyrie Irving ne sera pas le seul basketteur dans ce cas sur les parquets de NBA. Selon Adrian Wojnarowski, le meneur des Brooklyn Nets va être réintégré à l'effectif dans les jours qui viennent avec l'autorisation de disputer les matches à l'extérieur.

L'entraînement de Kyrie s'est intensifié ces derniers jours et il devra simplement passer un test PCR quotidien pour être en mesure de participer aux rencontres. On imagine que la situation au sein de l'effectif, où les joueurs sont expédiés en protocole Covid à un rythme fou, a accéléré la décision du front office.

Il y a quelques jours, Steve Nash et Sean Marks répétaient qu'ils aimeraient beaucoup pouvoir compter sur Kyrie Irving pour la deuxième partie de saison, mais ne laissaient pas forcément croire que ce comeback pourrait intervenir sans vaccination ou changement de politique sanitaire dans l'état de New York.

Kyrie Irving convaincu par un futur vaccin vegan ?

Sean Marks s'est exprimé sur ce choix dans un communiqué :

"Après en avoir discuté avec les coaches, les joueurs et le staff, nous avons décidé que Kyrie Irving pourrait rejoindre l'équipe pour les matches et entraînements auxquels il est éligible. Nous en sommes arrivés à cette décision avec le total soutien des joueurs et après avoir pris en considération les circonstances actuelles, notamment les matches que manquent nos joueurs placés en protocole sanitaire. Nous pensons que l'ajout de Kyrie nous rendra non seulement meilleurs, mais permettra aussi de mieux gérer la pression physique qui règne sur l'équipe. Nous avons hâte que Kyrie réintègre l'équipe et que l'ensemble de notre effectif puisse revenir sur le terrain".

On a beau avoir été incroyablement déroutés et agacés par Kyrie Irving ces derniers mois, on ne va pas cacher notre plaisir à l'idée de le revoir sur le parquet en stricts termes sportifs. S'il passe cinq tests négatifs consécutifs, il pourra immédiatement être en tenue pour le prochain match à l'extérieur des Brooklyn Nets.