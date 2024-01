« Perf désastreuse, basket immature » : Chris Finch allume les Wolves malgré les 62 pts de KAT

Il y avait peut-être un petit duel à distance entre Joel Embiid et Karl-Anthony Towns. En effet, le match des Philadelphia Sixers a commencé avant celui des Minnesota Timberwolves et les joueurs ont sans doute été mis au courant de la performance du Camerounais, finalement auteur de 70 points contre les San Antonio Spurs. KAT n’en est pas passé loin. Après avoir démarré très fort – 44 points en première période – il a fini avec 62 pions. Sauf que son équipe s’est inclinée à domicile contre les Charlotte Hornets (125-128). Alors qu’elle comptait 18 points d’avance. Ça fait tâche. Et ça a rendu fou de rage l’entraîneur Chris Finch.

« C’était une performance absolument dégueulasse en défense et du basket immature », pestait le coach. Ce dernier a notamment regretté que ses joueurs cherchent d’abord à faire scorer Towns plutôt que de respecter leurs principes de jeu. « Bien sûr qu’il y a plein de moments où l’on va alimenter le joueur qui a la main chaude quand il marque trois ou quatre paniers de suite. Mais à un moment, il faut se remettre à jouer de la bonne manière. »

« Il y a plein de façons différentes de faire preuve d’immaturité. Il y a plusieurs de mes joueurs qui ont été immatures ce soir. On a totalement manqué de respect au jeu, à nous-mêmes et on a eu ce que l’on méritait. »

Finch a notamment estimé que Karl-Anthony Towns s’était concentré sur sa performance. Ce qui peut se comprendre aussi vu comment il était bouillant au début. Mais il a converti seulement 2 de ses 10 tentatives dans le quatrième quart-temps et il a fini avec 7 ballons perdons. Ses coéquipiers ont été inexistants par moment et les Wolves ont sérieusement manqué d’intensité en défense.

