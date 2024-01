Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Pistons : 122-113

Cavs @ Magic : 126-99

Spurs @ Sixers : 123-133

Grizzlies @ Raptors : 108-100

Hornets @ Wolves : 128-125

Celtics @ Mavs : 119-110

Bulls @ Suns : 113-115

Hawks @ Kings : 107-122

Le classement

- On s'attendait à quelque chose de sympa pour ce Philadelphie - San Antonio, avec un duel entre Joel Embiid et Victor Wembanyama. Mais pas à... ça. Embiid a signé un match mémorable en devenant le 9e joueur de l'histoire de la NBA à marquer au moins 70 points, battant le record de franchise de Wilt Chamberlain. Avec 70 points, 18 rebonds (son record personnel) à 21/23 sur la ligne et 24/41 dans le champ, le MVP en titre a confirmé son emprise et sa domination des dernières semaines. Les Sixers l'ont emporté, mais Victor Wembanyama n'a pas à rougir : 33 points, 7 rebonds pour le Français, avec 2 contres et 2 passes en 28 minutes, pour une performance remarquable et évidemment prometteuse pour de futurs affrontements avec le Camerounais et sa bande.

Performance HISTORIQUE pour Joel Embiid face aux Spurs de Victor Wembanyama : 🏀 70 POINTS

🏀 18 REBONDS

🏀 5 PASSES DÉCISIVES Record de points All-Time des Sixers, record de la saison pour un joueur, record en carrière. pic.twitter.com/uW7jGv9mmq — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 23, 2024

- Entre ce match et celui des Wolves à domicile contre Charlotte, c'était deux salles, deux ambiances. Là aussi il y a eu une performance effarante sur le plan individuel, celle de Karl-Anthony Towns et ses 62 points (record en carrière) avec 10 paniers à 3 points. Mais là, Minnesota a perdu et son coach Chris Finch était incroyablement amer après la partie. Il faut dire que les Wolves ont dilapidé une avance de 18 points, ce que Finch a décrit comme une perf "immature". Charlotte a pris un malin plaisir à gâcher la fête, avec de bons matches de Brandon Miller (27 pts), Miles Bridges (28 pts) et LaMelo Ball (18 pts, 13 asts).

📈 62 POINTS : Nouveau record en carrière pour Karl-Anthony Towns ! 📉 Mais défaite des Wolves face aux Hornets (125-128) KAT a cumulé 62 points (21/35 aux tirs, 10/15 à 3PTS) et 8 rebonds. Mais il n’a marqué que 4 points dans le quatrième quart-temps. pic.twitter.com/PQz9gl2ZqX — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 23, 2024

Héros improbable de la nuit, Leaky Black a subtilisé le ballon à KAT sur la dernière offensive des Wolves, avant d'être envoyé sur la ligne et de donner +3 à son équipe. 5 minutes de jeu parfaitement exploitées pour le rookie non-drafté.

Rudy Gobert a fait un sans-faute en attaque (6/6) pour 13 points et 11 rebonds.

- Kevin Durant a été héroïque pour les Suns, tout simplement. Phoenix a décroché une 6e victoire de suite en arrachant la victoire face à Chicago après avoir effacé un retard de 23 points. "KD" a planté le coup de poignard à 1.6 secondes du buzzer sur un shoot dont il a le secret.

KD WILD SHOT FOR THE LEAD 🔥 HE DROPPED 43 IN A WIN VS. BULLS pic.twitter.com/5bz9x9M5Kx — Bleacher Report (@BleacherReport) January 23, 2024

Durant a inscrit 43 points et 8 passes à 50% dans ce sacré hold-up de la part de Phoenix.

Ep #128 : Top 15, les meilleurs joueurs NBA de 25 ans et moins

- Après 4 jours de repos forcé en raison de leur match reporté contre les Warriors, les Mavs étaient presque rouillés face à des Celtics en back to back. Boston l'a emporté avec un Jayson Tatum qui a bien rebondi après sa maladresse de la rencontre précédente. Tatum, auteur de 39 points, 11 rebonds et 5 passes, a fait très mal à Dallas en tandem avec Jaylen Brown (34 pts), les deux hommes shootant à 24/43 en cumulé. Le triple-double de Luka Doncic (33 pts, 18 rbds, 13 asts) et les 24 points de Kyrie Irving n'ont pas suffi dans cette partie où Boston a joué sans Kristaps Porzingis, gêné par son genou.

- Les Cavs sont inarrêtables ! Cleveland s'est baladé à Orlando pour conquérir une 8e victoire de suite. Les joueurs de JB Bickerstaff ont plié le match rapidement contre des Floridiens sans énergie, ni solutions. Sam Merrill (26 pts), Donovan Mitchell (25 pts, 13 asts) et leurs coéquipiers ont compté jusqu'à 36 points d'avancer et n'ont jamais été derrière au tableau d'affichage. Encore une victoire et les Cavs égaleront la plus longue série de succès de la saison, co-détenue par le Magic et les Clippers.

- Les Bucks n'ont pas fait un grand match mais ont réussi à se défaite de Pistons vaillants. Malgré le triple-double de Giannis Antetokounmpo (31 pts, 17 rbds, 10 asts), ce n'est qu'en fin de match que Milwaukee a vraiment pris les devants et verrouillé la partie. Killian Hayes n'a pas passé une très bonne nuit. Titulaire, le meneur français n'a joué que 16 minutes pour deux points et 5 passes, son remplaçant Marcus Sasser se montrant plus tranchant (23 pts).

- En l'absence de ses camarades Morant et Bane pour ne citer qu'eux, Jaren Jackson Jr s'est décarcassé pour faire gagner les Grizzlies à Toronto. "JJJ" a inscrit 27 points et battu son record d'interceptions en NBA (6) pour infliger une troisième défaite de suite aux Raptors, qui commencent logiquement à plonger après les départs de Pascal Siakam et OG Anunoby.

- Les Kings avaient besoin de réagir devant leur public après 4 défaites de suite. La venue des Hawks sans Trae Young, blessé à la tête contre les Cavs, a permis à Sacramento de se refaire. Harrison Barnes (32 pts) a sonné la charge, avec l'aide de Domantas Sabonis (14 pts, 21 rbds), auteur de son 25e double-double consécutif, ce qui lui permet de se rapprocher du record de franchise signé par Oscar Robertson en la matière (29).

Pour ce qui est peut-être son dernier match avec Atlanta si on en croit les rumeurs autour d'un trade vers Los Angeles, Dejounte Murray a réaffirmé sa forme du moment avec 35 points et 10 rebonds.

Malgré la défaite, Onyeka Okongwu s'est assuré une place dans le top 10 de la nuit.