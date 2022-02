Chris Paul blessé, gros, gros coup dur pour les Suns

Touché au pouce, Chris Paul va peut-être manquer la suite de la saison régulière et revenir seulement au début des playoffs.

Le retour de Chris Paul le poissard. Pas embêté par les pépins physiques depuis le début de la saison, le vétéran va finalement devoir faire un tour à l’infirmerie. Et le timing, qui n’est évidemment jamais bon, n’est clairement pas optimal. En effet, ESPN annonce qu’il va rater six à huit semaines en raison d’une fracture au pouce. La saison régulière termine dans… sept semaines.

Dans le meilleur des cas, CP3 fera son retour pour un match ou deux juste avant les playoffs. Mais il est tout à fait possible qu’il ne revienne finalement qu’au moment du coup d’envoi des hostilités. En espérant alors qu’il ne soit pas diminué et surtout complètement guéri. C’est évidemment une terrible nouvelle pour les Phoenix Suns.

La franchise de l’Arizona, finaliste malheureuse l’an dernier, fait une saison quasiment parfaite. Les joueurs de Monty Williams disposent du meilleur bilan en NBA avec 48 victoires en 58 matches. Le meneur est l’un des premiers ingrédients de ce succès – 15 points et plus de 10 passes de moyenne – en s’affirmant comme la patron du groupe, le général sur les parquets et la valeur sûre héroïque dans les fins de match serrées.

« Je sais que les gars vont tenir la baraque », assure l’intéressé, optimiste.

Les Suns ont effectivement d’autres ressources. Devin Booker brille aussi, Mikal Bridges et Deandre Ayton peuvent hausser leur niveau de jeu, tout comme Cameron Payne ou Aaron Holiday, fraîchement recruté le soir de la deadline. Cette équipe s’appuie aussi sur un collectif fort. Ça devrait évidemment suffire pour finir la saison. Mais Phoenix aura besoin d’un Chris Paul à 100% en playoffs.

All-Star, ce dernier a tout de même fait acte de présence dimanche à Cleveland. Mais il n’a joué que 2 minutes avant d’être renvoyé sur le banc par Williams, qui coachait le « Team LeBron. » Logique, il valait mieux ne pas prendre plus de risques histoire de ne pas aggraver sa blessure.