Chris Paul sort sur blessure, l’horizon s’obscurcit à Phoenix

Les Phoenix Suns ont semblé désorganisé dans le money time du Game 2 contre les Denver Nuggets lundi soir. Et pour cause, leur chef d'orchestre manquait à l'appel. Chris Paul est sorti à 5 minutes de la fin du troisième quart-temps en se blessant après avoir bataillé pour un rebond. Touché à l'aine, il n'est pas revenu en jeu par la suite.

Chris Paul groin; Suns pic.twitter.com/iba7vQ38jJ — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) May 2, 2023

Sans leur meneur de jeu, les hommes de l'Arizona ont essentiellement misé sur des isolations répétées de Kevin Durant et Devin Booker en fin de match. Des situations trop prévisibles. Les Nuggets ont mis une forte pression défensive sur les Suns et ces derniers n'ont pas trouvé de solution. CP3 aurait sans doute pu aider. Il a compilé 8 points, 5 rebonds et 6 passes en 25 minutes. Son équipe menait encore de 6 points au moment de sa sortie (59-53). Phoenix a encaissé un 28-44 ensuite.

C'est un nouveau coup du destin pour Chris Paul, 38 ans dans quatre jours, souvent blessé en playoffs. Le vétéran va désormais passer des examens complémentaires pour déterminer la gravité du pépin physique et une éventuelle indisponibilité.