Chris Paul et Scott Foster, la théorie du complot qui prend de l’ampleur

Chris Paul et Scott Foster ont une rivalité peut-être plus forte que celle entre n’importe quelle star de cette ligue. Mais avec une nuance importante : si les deux fréquentent le parquet, l’un d’entre eux est un arbitre. Et leur cohabitation crée constamment des étincelles. Au point où c’est devenu suspect. Malgré ça, la ligue a tout de même tenu à laisser Foster siffler le Game 3 des finales NBA 2021 hier soir.

Avec la défaite des Phoenix Suns contre les Milwaukee Bucks (100-120), CP3 a désormais perdu les… 12 derniers matches de playoffs officiés par Scott Foster. Peut-être juste une coïncidence. Mais la statistique donne du poids à la théorie du complot. Surtout après que Monty Williams se soit plaint de l’arbitrage : les Suns ont tiré 16 lancers-francs, Giannis Antetokounmpo 17. Les Bucks se sont rendus 26 fois sur la ligne réparatrice.

Pourquoi les Suns sont frustrés par l’arbitrage

Foster avait déjà arbitré le Game 3 contre les Los Angeles Lakers au premier tour. Pour une défaite des coéquipiers de Chris Paul. Les Angeles avaient eu le droit à 12 lancers de plus que leurs adversaires ce soir-là…

Frustré, le meneur avait simplement rappelé en conférence de presse que c’était la onzième fois d’affilée qu’il s’inclinait en playoffs en faisant affaire à cet arbitre. L’an dernier, avant le Game 7 (perdu) par le Thunder contre les Rockets, Scott Foster avait rappelé avec insistance à Paul que c’était aussi lui qui avait arbitré l’ultime manche contre les San Antonio Spurs en 2008…

Le vétéran a même déjà rencontré des responsables NBA pour discuter de son beef avec l’homme au sifflet. Visiblement sans résultat. Notons aussi que Scott Foster aurait été très proche de Tim Donaghy, ex-arbitre de la ligue accusé d’avoir truqué des matches (notamment en pariant sur des rencontres). Les deux hommes ont été en contact par téléphone à 134 reprises entre octobre 2006 et avril 2007. Donaghy n’a appelé aucun arbitre plus de 13 fois. Il s’était défendu en disant que ces coups de fils servaient à passer le temps alors que leur durée moyenne était de 2 minutes… Troublant tout ça.