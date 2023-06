Chris Paul coupé par les Suns, où va rebondir CP3 ?

Chris Paul est sur le marché ! Chris Haynes de Yahoo Sports a annoncé mercredi soir que les Phoenix Suns avaient décidé de couper leur meneur vétéran, alors qu'il lui restait une année de contrat à 30 millions de dollars.

Moins à son avantage cette saison et blessé pendant la série de playoffs contre Denver (il a participé à deux matches), CP3 a montré des signes de déclin assez clairs pour la première fois de sa carrière.

Il ne faut pas exclure la possibilité que Chris Paul revienne à Phoenix sous un contrat moins lourd à assumer pour les Suns, mais rien ne va pour le moment dans ce sens. Haynes rapporte d'ailleurs que "Chris Paul veut encore joueur plusieurs années, a toujours faim et espère rejoindre un contender".

On imagine que l'ancien meneur de New Orleans, Los Angeles, Houston et Oklahoma City va attirer les convoitises, que ce soit une franchise avec un noyau jeune à encadrer (comme il l'avait fait à OKC) à l'image des San Antonio Spurs, ou de la part de contenders comme les Los Angeles Lakers.

On en saura plus dans les prochains jours et à l'ouverture du marché, mais c'est un mouvement assez significatif et dont le timing est inattendu

