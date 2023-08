Chris Paul déjà en action auprès de Jonathan Kuminga

Aux Golden State Warriors, Chris Paul va avoir l'opportunité d'apporter son expérience. Si le groupe des Dubs peut déjà compter sur des cadres expérimentés, on sait que ce vestiaire a connu des remous en interne par le passé.

Et malgré le départ de Jordan Poole, qui suscitait de nombreuses crispations, d'autres jeunes ont du mal à s'intégrer à cet effectif. On pense notamment à Jonathan Kuminga. Et justement, selon Stephen Curry, CP3 a déjà passé du temps avec Kuminga pour l'aider.

"Il est évident qu'il est un grand leader. Notamment au niveau de la communication. Il va t'apporter son expérience, il va surcommuniquer - et nous avons besoin de cela. Je l'ai déjà vu en action, aider Jonathan Kuminga.

Il lui a expliqué comment l'aider à exécuter le pick and roll, où se placer, lui donner confiance dans ce genre de scénarios. Cela nous aidera à être plus cohérents. Puis que je sois sur le terrain ou non, Klay et moi, on va pouvoir jouer sans ballon avec CP3 pour mener le jeu", a raconté Stephen Curry pour le podcast Gil's Arena.

Cet été, les Warriors ont fait le choix de conserver Jonathan Kuminga. Et ils auront besoin de véritablement l'intégrer au projet. Avec son profil et ses qualités, Chris Paul peut l'aider à trouver sa place.

Chris Paul n’avait jamais imaginé jouer aux Warriors