Chris Paul n’avait jamais imaginé jouer aux Warriors

Il s'agit de l'un des mouvements marquants de cet été : Chris Paul a rejoint les Golden State Warriors. Récupéré en provenance des Washington Wizards dans le cadre du trade de Jordan Poole, le meneur va évoluer sous les couleurs des Dubs.

Une collaboration inattendue car le vétéran de 38 ans a longtemps été en rivalité avec la formation californienne. Du côté des Los Angeles Clippers ou des Houston Rockets. En tout cas, CP3 n'avait jamais envisagé de jouer pour cette équipe.

"Oh que non, il n'en était pas question. C'était impossible. Et justement, c'est tellement amusant et cool. Il n'y a pas le moindre souci. A Las Vegas, je me suis entraîné avec Steph (Curry) et quelques entraîneurs sont arrivés dans la salle.

Ils m'ont vu avec la tenue des Warriors et ils ont dit : 'c'est fou'", a raconté Chris Paul pour le Sloane Knows Podcast.

Désormais, Chris Paul va devoir trouver sa place dans le projet de Golden State. Probablement dans un rôle en sortie de banc. En tout cas, il s'agit d'une superbe opportunité pour lui sur le plan sportif. Avec bien évidemment le rêve de décrocher une première bague en NBA.

Chris Paul refuse de s’inquiéter pour son rôle aux Warriors