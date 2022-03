Chris Paul déjà de retour ? Stopper les Suns va devenir compliqué…

Le 20 février dernier, on apprenait que Chris Paul allait devoir manquer entre un mois et demi et deux mois de compétition à cause d'un pouce fracturé. On se demandait de quelle manière les Suns parviendraient à gérer cette absence avant le sprint final de la saison régulière. Réponse : plutôt très bien. Depuis que CP3 est sur le flanc, Phoenix a remporté 11 de ses 15 matches et compte 9 victoire d'avance sur Memphis en tête de la NBA.

Histoire de chasser le seul nuage un peu sombre qui planait dans le seul arizonien, les nouvelles au sujet de Chris Paul sont très bonnes. D'après Sam Amick de The Athletic, le meneur All-Star est en avance sur les temps de passage estimés par le staff médical des Suns dans un premier temps.

Chris Paul devait revenir au plus tôt le 3 avril, quelques jours avant le début des playoffs. Selon Amick, le pouce de CP3 est si bien rétabli que son comeback ne serait plus qu'une question de jours. Le journaliste évoque des sources lui ayant même parlé de la possibilité de voir Paul en action dès mercredi, sur le parquet des Timberwolves.

Même s'il revient plus tard que cette semaine, le "Point God" a augmenté l'intensité de ses entraînements et a pu être vu sur le terrain en train d'effectuer des workouts en marge du match contre Sacramento dimanche.

Il reste 10 matches de saison régulière à jouer pour les Suns et on ne doute déjà plus de la disponibilité de Chris Paul au 1er tour des playoffs, contre l'une des deux équipes qualifiées via le play-in tournament. Même si Devin Booker, Mikal Bridges et Deandre Ayton font mieux que tenir la baraque, l'expérience et le cerveau de CP3 sont indispensables pour imaginer un parcours similaire à celui de l'an dernier pour Monty Williams et ses hommes.

