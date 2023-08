Chris Paul est retombé amoureux du basket grâce à Shai et OKC

En 2019, la carrière de Chris Paul semblait être lancée vers un irrémédiable déclin, avec ce trade non-désiré vers Oklahoma City. On pensait alors que CP3 négocierait une rupture de contrat pour rejoindre une équipe plus ambitieuse. Il était finalement resté et avait aidé le Thunder à se développer et à aller en playoffs, tout en réalisant l'une de ses meilleures saisons depuis longtemps. Invité de l'émission "Sloane Knows", le nouveau joueur des Golden State Warriors a évoqué l'importance de cette parenthèse enchantée dans sa carrière et de sa collaboration avec Shai Gilgeous-Alexander, qu'il a contribué à mener jusqu'au niveau qui est le sien aujourd'hui.

"Le joueur dont le développement m'a le plus impressionné dans ma carrière ? Je suis partial parce qu'il est comme mon frère, mais je dirais Shai. Ce qui est fou, c'est que lorsqu'il s'est fait trader, j'étais à Vegas et je suis allé le saluer à la Summer League. Je lui ai dit que le Thunder serait une superbe situation pour lui et que j'étais heureux pour lui. Cinq ou six jours plus tard, j'étais tradé là-bas aussi.

Cette année à OKC a probablement été l'une des plus importantes de ma carrière. J'ai eu l'opportunité de me réinventer avec Shai Gilgeous-Alexander, Darius Bazley, Dennis Schröder, Steven Adams... Ces gars-là m'ont aidé, quelque part, à retomber amoureux du basket.

Quand je pense à Shai quand il était mon coéquipier et que je le vois jouer à un tout autre niveau aujourd'hui, je suis tellement heureux pour lui !"

Shai Gilgeous-Alexander a effectivement franchi quelques caps depuis cette saison précieuse avec Chris Paul. Celui qui a été l'un des bourreaux de l'équipe de France à la Coupe du monde 2023 sort d'une saison splendide avec Oklahoma City et a été nommé dans la All-NBA First Team pour la première fois de sa carrière.

