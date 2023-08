Ep #108 – Autopsie d’un crash historique pour les Bleus

Dans l'épisode de cette semaine, on revient sur le douloureux échec des Bleus au Mondial et sur les perspectives d'avenir.

La Coupe du monde 2023 est déjà terminée pour les Bleus, sortis dès la phase de poule après leurs défaites contre le Canada et la Lettonie. Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou tentent d'expliquer cet échec retentissant et de dégager des axes de travail pour retrouver le moral avant les Jeux Olympiques à Paris l'année prochaine.

Les grands chantiers de l'équipe de France à un an des JO