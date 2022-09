Chris Paul n’est pas satisfait par la punition de Robert Sarver

Beaucoup considèrent que la punition de Robert Sarver, banni de la NBA pendant un an pour son comportement misogyne et raciste, n’est pas suffisante. Chris Paul, le leader des Phoenix Suns, semble être de cet avis. Dans un tweet, le meneur affirme que "les sanctions ne sont pas à la hauteur" des actes du propriétaire de la franchise.

En novembre 2021, à la sortie de l’article d’ESPN qui a servi de base pour la suite, Paul n’a pas pris de réelle position par rapport à l’affaire. Il attendait le résultat de l’enquête commandée par la NBA, qui a attesté des agissements de Sarver. Maintenant que la ligue a confirmé les faits, la star des Suns a décidé de s’opposer au grand patron.

Like many others, I reviewed the report. I was and am horrified and disappointed by what I read. This conduct especially towards women is unacceptable and must never be repeated.

— Chris Paul (@CP3) September 15, 2022