Chris Paul, expulsé par Scott Foster : “Tu es une sal*pe”

Chris Paul fait que parler sur un terrain de basket. Et ça ne plaît pas à tout le monde (ça doit surtout plaire à personne). Particulièrement à Scott Foster. L'arbitre entretient un beef historique et documenté avec le meneur All-Star. Nouvel acte de cette rivalité un peu spéciale la nuit dernière. Alors que CP3 et les Golden State Warriors contestaient coups de sifflet après coups de sifflet, Foster a fini par en avoir marre et il a infligé une première faute technique au vétéran. Puis une deuxième dans la foulée en voyant que ce dernier refusait de se taire. Il faut dire que la décision initiale - une faute sur Kevin Durant - était peut-être un peu dure.

Bref, il a été renvoyé au vestiaire. Steve Kerr a aussi pris une faute technique dans la même séquence. Mais avant de quitter le terrain, Paul a dit tout haut ce qu'il devait penser tout bas depuis un moment.

“YOU’RE A BITCH” Chris Paul was Heated after Scott Foster ejected him

pic.twitter.com/eSRcLhpXjp — Barstool Sports (@barstoolsports) November 23, 2023

"Tu es une salope."

Simple, efficace. Heureusement quand même que Stephen Curry l'a retenu au moment où Chris Paul suivait Foster, comme s'il était prêt à en découdre. Pour rappel, il a un bilan de 2 victoires et 17 défaites en playoffs quand son ennemi intime est au sifflet.