On aurait dû se douter que les Suns perdraient le game 2 à domicile contre les Pelicans. Scott Foster, la kryptonite de Chris Paul, était au sifflet.

Chris Paul a déjà expliqué par le passé qu'il connaissait mieux les règles du basket et de la NBA que la plupart des arbitres qui officient lors des rencontres qu'il joue. Peut-être Scott Foster a-t-il pris ombrage de l'assurance de CP3 et lui a-t-il lancé une malédiction lui interdisant de remporter un match de playoffs dont il est l'arbitre ? Peut-être est-ce simplement l'une de ces coïncidences cosmiques auxquelles on ne trouvera jamais d'explication.

Toujours est-il que la nuit dernière, les Suns ont chuté à domicile contre les Pelicans, pour ce qui constitue une 14e défaite consécutive en playoffs pour une équipe dont Chris Paul porte le maillot lorsque Foster fait partie du trio arbitral.

Il n'y a même plus besoin que celui qui est l'un des refs les plus expérimentés de la NBA prenne des décisions controversées ou se montre pointilleux avec CP3 en particulier. Sa simple présence semble avoir un impact sur le résultat de façon totalement mystique.

Chris Paul voit peut-être la chose de manière plus positive en se disant qu'il vaut mieux que son équipe soit arbitrée par Scott Foster sur un game 2 que sur un match crucial...

scott foster when he makes eye contact with chris paul tonight pic.twitter.com/HNCRFYtTQI — Justin Phan (@jphanned) April 19, 2022

