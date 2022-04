Devin Booker blessé, ce qui pouvait faire dérailler Phoenix est arrivé

Voilà des semaines que l'on répète que les Suns sont les favoris logiques et indiscutables pour le titre. Normal, tant ils ont régné sur la saison régulière, même lorsque Chris Paul s'est blessé. En finissant avec le meilleur bilan de leur histoire, un style de jeu propre et affirmé, mais aussi l'expérience collective de la saison précédente, Phoenix s'avançait dans ses playoffs sans la moindre ombre au tableau. On savait, malgré tout, qu'une blessure de Devin Booker ou de Chris Paul pouvait remettre en cause ce pronostic.

Il est encore trop tôt pour savoir exactement ce qu'il en est, mais ce malheur s'est produit. Booker a quitté le terrain prématurément dans le 3e quart-temps du game 2 contre New Orleans, après avoir ressenti une douleur à la cuisse. Pour qu'un joueur de sa trempe ne reste pas en jeu dans un match de playoffs où le score est serré (il n'y avait que trois points d'écart entre les deux équipes lorsqu'il a regagné le vestiaire), c'est que l'on est normalement sur un peu plus qu'une simple alerte.

Alors qu'il était lancé sur une grosse performance au scoring (31 points au moment de sa sortie), Devin Booker s'est stoppé, laissant ses partenaires orphelins dans le 4e quart-temps. Si d'ordinaire Phoenix est une machine de guerre sur les 12 dernières minutes d'un match, le doute a gagné les esprits et même Chris Paul n'a pas pu empêcher la défaite face à Brandon Ingram et les Pels.

Les blessures font partie des campagnes de playoffs. Certains champions NBA ont aussi dû composer avec les pépins qui ont touché provisoirement leurs meilleurs joueurs par le passé. On ne peut qu'espérer pour les Suns qu'il ne s'agisse que d'une petite gêne qui ne lui fera pas manquer plus d'un ou deux matches. Les Suns sont capables de remporter une série face à New Orleans sans Devin Booker. Avancer dans le tableau par la suite sans leur meilleur scoreur et leur co-franchise player avec CP3, c'est une autre histoire...

Si les fans veulent chercher un coupable à ce mauvais coup du sort, il faut peut-être chercher du côté de ce bébé, que Booker s'est retrouvé à checker après un shoot difficile pour l'une des scènes les plus amusantes de la saison.

Devin Booker dapped up a baby after this shot. pic.twitter.com/HrZpAEY8R4 — Mike Vigil (@protectedpick) April 20, 2022

