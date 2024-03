Chris Paul : « Je ne peux pas m’imaginer ne pas gagner un titre NBA »

Alors que Chris Paul va fêter ses 39 ans, il reste persuadé qu’il finira sa longue et riche carrière avec une bague de champion NBA.

La fin approche pour toute une génération de grands basketteurs américains. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry (peut-être un peu plus tard) et bien sûr Chris Paul. Contrairement aux trois autres futurs Hall Of Famers, ce dernier, qui fêtera ses 39 ans bientôt, n’a jamais décroché de bague en NBA. Mais quoi qu’il arrive, il restera fier de sa carrière. Même si, à vrai dire, il ne se voit pas vraiment partir sans titre.

« Je pense encore que je vais gagner une bague avant de partir. Je ne peux même pas m’imaginer prendre me retraite sans ça. Mais j’ai adoré ce que j’ai accomplir durant ma carrière. C’est quelque chose qui me stressait beaucoup plus avant. C’est fou comment les choses changent. C’était vraiment dans mon esprit durant ma douzième saison. Mais là, au bout de la dix-neuvième, j’essaye juste de dire à mes coéquipiers de ne rien prendre pour acquis. »

Chris Paul est l’un des plus grands compétiteurs de cette ligue et c’est sûr que ça pourrait lui faire bizarre de quitter la NBA sans un trophée. Mais sa carrière reste assurément brillante.