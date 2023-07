Chris Paul, un rôle encore flou aux Warriors

Chris Paul et ses proches ont eu du mal à y croire. Et pourtant, il est bel et bien un membre des Golden State Warriors, une franchise qu’il a affronté à maintes et maintes reprises, notamment avec les Los Angeles Clippers et les Houston Rockets, au cours des dix dernières années. Autrefois rival de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et consorts, le voilà désormais coéquipier des légendes de l’équipe californienne. Avec un but commun : gagner un titre, ce qui serait une première pour le meneur multiple All-Star.

Ça va faire bizarre de le voir avec un maillot des Warriors sur le dos. C’est même encore assez difficile à imaginer, tout comme son rôle au sein d’une équipe qui pratique un basket sensiblement différent du sien.

« Je ne suis pas aussi inquiet que tout le monde à ce sujet », tempère l’intéressé. « Au bout du compte, ce n’est que du basket. Je rejoins une équipe où les mecs jouent ensemble depuis longtemps. On va trouver des solutions lors du camp d’entraînement. Pour l’instant, je n’ai pas les réponses. On va devoir s’adapter et apprendre à se connaître mais c’est le cas avec chaque nouvelle équipe. »

Chris Paul a toujours eu du succès en arrivant dans une nouvelle équipe et il a élevé le niveau de jeu de chaque franchise pour lesquelles il a joué. Il est tout à fait possible que ce soit aussi le cas à Golden State, même avec un statut différent de celui qu’il a eu connu jusqu’à présent. Le vétéran de 38 ans n’a pas encore parlé avec Steve Kerr mais il est probable qu’il sorte du banc pour la première fois de sa carrière.

