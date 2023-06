Stephen Curry séduit par l’arrivée de Chris Paul aux Warriors

En marge de la Draft NBA 2023, les Golden State Warriors se sont activés avec l'arrivée de Chris Paul. Pour récupérer le meneur en provenance des Washington Wizards, la franchise californienne a notamment sacrifié Jordan Poole. Et une question se pose désormais : CP3 va-t-il parvenir à s'intégrer à l'équipe de Stephen Curry ?

De son côté, le leader des Dubs n'a justement aucune inquiétude à ce sujet. Invité à s'exprimer, pour la première fois, sur l'arrivée du vétéran de 38 ans à Golden State, Curry s'est montré séduit par ce recrutement.

"Chaque équipe dans laquelle Chris Paul a joué s'est améliorée. C'est ce qu'il y a de plus constant chez lui, ce qu'il est et ce qu'il apporte à l'équipe. Tout le monde va parler de son âge. C'est à nous de mettre tout ça ensemble et de comprendre comment toutes les pièces fonctionnent.

Vous détestez perdre Jordan Poole. Je sais que tout n'est pas encore officiel. Je ne veux donc pas trop en parler avant que ce ne soit le cas. Mais c'est la partie la plus difficile du métier, de voir un jeune s'épanouir puis partir", a tout de même commenté Stephen Curry pour The Athletic.

Bien évidemment, les Warriors vont avoir besoin de s'adapter à Chris Paul. Et le natif de Winston-Salem va également devoir s'adapter à Golden State. Mais avec le QI basket immense des joueurs présents, la formule autour de Stephen Curry peut fonctionner.

