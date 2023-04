Christian Wood a-t-il déjà fait comprendre qu’il allait quitter Dallas ?

La saison des Dallas Mavericks est un terrible flop. La franchise texane n'a même pas réussi à se qualifier pour le play-in après avoir été en finales de Conférence l'an passé, et ce malgré les arrivées de Christian Wood pendant la dernière intersaison puis de Kyrie Irving en février. Les deux joueurs censés être les lieutenants de Luka Doncic sont désormais Free Agents et donc libres de s'engager où bon leur semble. Et le départ du premier semble presque acté à en croire le choix des mots postés sur Twitter par l'intéressé.

« Je veux remercier tout le monde et notamment les supporters des Mavericks qui m’ont soutenu cette saison. Dallas est une place spéciale dans mon cœur. De retour au boulot. »

Même si le message se veut positif, ça ressemble plus à des adieux qu'à un appel du pied pour rester. Christian Wood n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde que Jason Kidd. Le coach lui a reproché des lacunes défensives et il l'a fait sortir du banc pendant une majeure partie de l'année malgré sa production. L'intérieur a terminé avec plus de 16 points et 7 rebonds de moyenne en à peine 26 minutes. Il devrait trouver un point de chute cet été.