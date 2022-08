L’objectif de Christian Wood aux Dallas Mavericks

Christian Wood n’est pas parti très loin. Joueur des Houston Rockets la saison dernière, il évoluera encore dans le Texas, aux Dallas Mavericks, en 2022-2023. En revanche, il sera plongé dans une toute autre atmosphère puisque les deux franchises aspirent à des ambitions complètement différentes. Les Rockets se reconstruisent tandis que les Mavs espèrent aller le plus haut possible avec Luka Doncic.

C’est d’ailleurs pour épauler le Slovène que l’ailier-fort américain a été recruté. Il pourrait servir de deuxième option offensive et de partenaire idéal avec Doncic sur pick-and-roll. Mais au-delà de son rôle, il est arrivé avec un objectif bien précis.

« Mon but premier c’est d’atteindre les finales NBA. Je suis heureux d’être ici. C’est une excellente opportunité pour moi et pour cette organisation. Je veux passer à l’étape supérieur et gagner des matches », confie l’intéressé.