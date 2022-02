CJ McCollum aux Knicks avant la deadline ?

Alors que les Portland Trail Blazers ont démarré leur lifting en transférant Norman Powell et Robert Covington aux Los Angeles Clippers, il semblerait que de plus gros noms de l'effectif soient aussi sur le point de quitter le navire. Selon l'insider Marc Stein, CJ McCollum a de bonnes chances d'être tradé avant la deadline de jeudi soir. Si on parlait jusqu'ici d'un intérêt de la part des New Orleans Pelicans, c'est une autre franchise, un peu plus ambitieuse à court terme, qui est en train d'émerger.

D'après Stein, les New York Knicks sont en pole pour tenter de récupérer l'arrière de 30 ans. On ne sait pas encore ce que sont prêts à offrir les Knicks pour s'attacher ses services, mais la franchise dispose de jeunes joueurs et de futurs picks à même d'intéresser une équipe en reconstruction comme Portland.

CJ McCollum, qui tourne à plus de 20 points de moyenne sur 36 matches cette saison, est sous contrat jusqu'en 2023-2024. Son cas est évidemment à suivre dans les heures et les jours qui viennent.

Norman Powell débarque aux Clippers, L.A. veut construire une armada !