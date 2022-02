Norman Powell débarque aux Clippers, L.A. veut construire une armada !

La plupart des franchises veulent absolument essayer de passer sous le seuil de la Luxury Tax à l’approche de la deadline. Parce que les dirigeants les plus économes pourraient recevoir un très gros chèque en fin de semaine. En effet, une large majorité des équipes sont actuellement au-dessus de la limite. Une partie de leurs taxes reviendra aux quelques rares organisations qui sont restées en-dessous, soit environ 10 à 12 millions selon les premières estimations. Tout ça pour dire que les Los Angeles Clippers, eux, n’en ont rien à secouer.

Steve Ballmer joint les actes à la parole en répétant qu’il tient à faire de sa franchise un candidat au titre à tout prix. Quitte à payer l’équivalent de l’impôt sur la fortune en NBA. Les Portland Trail Blazers sont plutôt dans l’optique inverse. Et ça explique en grande partie le transfert réalisé entre les deux équipes vendredi.

Norman Powell et son contrat de 90 millions de dollars sur 5 ans ont été expédiés en Californie en compagnie du deal expirant de Robert Covington. En l’échange, les Blazers récupèrent Justice Winslow et Eric Bledsoe mais aussi le jeune Keon Johnson et un second tour de draft.

Norman Powell, les Blazers le verrouillent pour 90 millions sur 5 ans !

Un trade qui devrait sensiblement renforcer les Clippers cette saison mais aussi les suivantes. Powell, qui tourne à plus de 18 points par match, est une machine à scorer et à shooter qui devrait s’adapter parfaitement au côté de Kawhi Leonard et Paul George – du moins quand les deux stars reviendront à la compétition. Ce sont là deux « 3 and D » supplémentaires qui s’ajoutent à une longue liste de joueurs polyvalents au sein de l’effectif des Angelenos.

L’intérêt, pour Portland, reste de réduire la note pour offrir une extension massive à Anfernee Simons à la fin de la saison. Le départ de Powell raisonne tout de même comme un échec puisque les Blazers ont cédé Gary Trent Jr en l’échange de l’ailier l’an passé. Tout ça pour le prolonger et le transférer à nouveau quelques mois plus tard, sans même récupérer un premier tour de draft.

Selon Adrian Wojnarowski, les deux franchises devraient continuer à faire des échanges dans les jours qui viennent.