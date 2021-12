Un pépin de santé sérieux pour CJ McCollum, hécatombe à Portland

La saison des Portland Trail Blazers est déjà compliquée mais elle vient de prendre un nouveau tournant assez sombre avec les soucis de santé de CJ McCollum. L’arrière souffrirait d’un pneumothorax, une pathologie qui se traduit par un affaissement du poumon. La franchise l’a découvert après avoir passé un scanner à la suite d’un mach contre les Boston Celtics.

Il doit désormais passer plusieurs examens complémentaires. La durée de son absence est encore indéterminée mais il possible que le vétéran soit laissé au repos un moment. Un forfait qui s’ajoute à celui de Damian Lillard, touché aux abdominaux. Mais aussi de son back-up, Anfernee Simons, blessé à la cheville. Ce qui laisse les Blazers avec le seul Dennis Smith Jr à la mène.

Ça sent la période difficile pour Portland, qui pourrait encore perdre du terrain à l’Ouest. La franchise de l’Oregon est dixième de sa Conférence avec 11 victoires et 14 défaites. Elle reste aussi sur 3 revers de suite.

CJ McCollum compile plus de 20 points, 4 rebonds et 4 passes à 39% de réussite derrière l'arc malgré le niveau global décevant de son équipe depuis le début de la saison. C'est d'ailleurs en plein marasme que les Blazers viennent de renvoyer leur GM historique, Neil Olshey, et doivent à nouveau faire face à un vent de rumeurs concernant Lillard mais aussi le nouveau coach Chauncey Billups.

