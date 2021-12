Damian Lillard veut jouer avec Ben Simmons, Billups agace ses joueurs

Chauncey Billups est-il déjà en train de creuser sa propre tombe ? Le head coach des Portland Trail Blazers, 10e de la Conférence Ouest, multiplie les déclarations frustrées au sortir des rencontres. Billups tire à boulets rouges sur ses joueurs ce qui, selon Shams Charania de The Athletic, est en train de causes des dissensions avec son groupe.

Damian Lillard, qui a pris du recul depuis quelques matches pour soigner sa blessure aux abdominaux, serait apparemment "frustré du niveau de l'équipe", et "déconcerté" par les tensions entre l'ancien Piston et son groupe. Charania rappelle au passage que ce n'est pas Lillard qui a souhaité à tout prix que Billups succède à Terry Stotts, mais bien Neil Olshey, le président et GM renvoyé la semaine dernière.

Le meneur All-Star avait mis deux noms en avant lorsque son avis avait été sollicité. Ceux de deux coaches avec un peu plus d'expérience que "Mr Big Shot" : Mike D'Antoni, assistant de Steve Nash à Brooklyn, et Jason Kidd, désormais à la tête des Dallas Mavericks.

Damian Lillard veut toujours Ben Simmons

Il semble également, toujours selon les mêmes sources, que Damian Lillard souhaite vraiment jouer avec Ben Simmons, le meneur des Philadelphie Sixers. Olshey avait bien tenté de recruter l'Australien, mais une contre-proposition effectuée par Daryl Morey, autour de CJ McCollum et de multiples tours de Draft et échanges de picks, avait été refusée par l'ex-boss des Blazers.

Une demande de trade n'est pas encore à l'ordre du jour, mais la situation semble se gâter de jour en jour à Portland, alors que le flou règne sur le visage que prendre l'organigramme une fois l'intérim de Joe Cronin terminé.

Si Damian Lillard quittait Portland, il aurait une préférence très nette