Après 9 ans de bons et loyaux services, CJ McCollum quitte Portland pour New Orleans.

UPDATE : C'est fait pour CJ McCollum à New Orleans. Selon Shams Charania et Adrian Wojnarowski, l'arrière des Blazers va être échangé contre Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, Didi Louzada, le 1er tour de Draft 2022 des Pelicans (si le pick est situé entre le 5 et le 14, 2023 dans le cas contraire) et deux futurs 2e tours de Draft. Larry Nance et Tony Snell accompagnent également McCollum à NOLA.

---

16h20 : CJ McCollum risque de faire ses bagages pour la Louisiane avant jeudi. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, les Portland Trail Blazers sont en bonne voie pour un trade de l'arrière de 30 ans. Portland ayant décidé d'activer le mode reconstruction autour de Damian Lillard, que l'on ne reverra peut-être plus de la saison à cause de sa blessure, McCollum fait partie des atouts à même d'aider le GM intérimaire Joe Cronin à rebâtir.

On ne sait pas encore ce que pourront exactement récupérer les Blazers dans l'opération, mais on s'oriente vers un package autour de Josh Hart et des picks à en croire Shams Charania de The Athletic. On imagine que l'arrivée de CJ McCollum sera de nature à rassurer Zion Williamson lorsque celui-ci sera en mesure de jouer.

McCollum, que l'on sait également convoité par les New York Knicks, tourne à 20.5 points de moyenne après avoir manqué près de 20 matches à cause d'un pneumothorax. L'ancien joueur de la fac de Lehigh n'a jamais porté d'autres couleurs que celles de Portland en NBA. Ce devrait être le cas incessamment sous peu, après 9 saisons de bons et loyaux services.

Il est encore sous contrat jusqu'en 2024 et doit toucher 34 et 35 millions de dollars sur les saisons qui viennent.

The Portland Trail Blazers and New Orleans Pelicans are in serious discussions on a trade centered on guard CJ McCollum, sources tell ESPN. Talks are ongoing today. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2022

