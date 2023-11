CJ McCollum va revenir, les Pelicans récupèrent un patron

Très bonne nouvelle en vue pour les Pelicans. Absent depuis le 4 novembre et une blessure effrayante au poumon droit à la suite d'un choc en match, CJ McCollum est tout proche du retour et pourrait même être en action mercredi, lors du match à domicile contre Philadelphie, d'après Marc J. Spears.

Aucune date de retour n'avait été annoncée jusque-là, avec le besoin d'effectuer des examens complémentaires et de connaître les risques liés à ce pneumothorax. Pour rappel, un pneumothorax est une affection sévère du poumon à traiter très rapidement sous peine de conséquences parfois dramatiques.

McCollum a été très bien pris en charge et on le reverra donc sous peu avec les Pelicans. NOLA a bien besoin de son arrière, tant leurs performances varient entre le prometteur et le médiocre depuis le début de la saison. De plus, l'ancien de Portland n'est pas qu'un joueur performant, parfois bordeline All-Star, mais aussi un leader de vestiaire respecté au sein d'un groupe qui semble parfois manquer un peu de vétérans capables de donner de la voix.

Pour le moment, les joueurs de Willie Green occupent la 9e place au classement de la Conférence Ouest avec 9 victoires et 9 défaites.

