CJ McCollum touché au poumon, inquiétude à NOLA

CJ McCollum souffre d'un pneumothorax et les analyses des prochains jours nous diront si sa saison doit être mise entre parenthèses ou non.

Les New Orleans Pelicans continuent d'être frappés par les blessures. Touché lors du match de samedi entre son équipe et les Atlanta Hawks, CJ McCollum souffre d'un pneumothorax et va passer des examens pour connaître la marche à suivre et la durée de sa convalescence. Un pneumothorax est une affection sévère du poumon à traiter très rapidement sous peine de conséquences parfois dramatiques.

McCollum est entre de bonnes mains, mais la suite de sa saison est déjà à mettre entre pointillés. Si certains sont capables de se remettre assez vite de ce problème de santé, on imagine que les Pelicans prendront toutes les précautions du monde avec celui qui est l'un de leurs joueurs majeurs cette saison.

Depuis la reprise, CJ McCollum tourne à 21.7 points, 5.7 passes et 4.7 rebonds, au sein d'une équipe de New Orleans qui affiche un bilan de 3 victoires et 2 défaites. On en saura plus sur son indisponibilité sous 48 heures, annonce Shams Charania de The Athletic.

