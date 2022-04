CJ McCollum, un futur déjà tout tracé pour la fin de sa carrière ?

Epanoui depuis son arrivée chez les New Orleans Pelicans, l'arrière CJ McCollum a bien l'intention de rester sur le long terme.

Sans juger de la réussite de ce trade sur la durée, les New Orleans Pelicans ont relancé leur saison avec l'arrivée de CJ McCollum. Sous l'impulsion de l'ancien joueur des Portland Trail Blazers, la franchise de Louisiane a obtenu son billet pour le Play-In et les Playoffs.

Et sur le premier tour, les Pelicans ne sont absolument pas ridicules face aux Phoenix Suns (2-3). Totalement épanoui au sein de sa nouvelle équipe, le joueur de 30 ans se sent prêt à s'installer sur la durée à New Orleans.

"Je ne vais nulle part. Je suis ici. Où est-ce que je vais aller ? Partir pour quoi ? Je veux prendre ma retraite ici. J'ai 30 ans et j'ai un fils qui a 13 semaines. Je suis marié. Quand on a quelque chose de bien, on s'y accroche. C'est quelque chose d'amusant pour les deux parties. Nous allons ensuite grandir. Je suis ainsi en train d'apprendre la ville. Je vais donc trouver une maison", a annoncé CJ McCollum pour Andscape.

Il faut dire que le mariage est parfaitement réussi jusqu'à maintenant. Son duo avec Brandon Ingram fonctionne et on a hâte de voir cette équipe avec le retour de Zion Williamson. Sous contrat jusqu'en 2024, CJ McCollum compte bien s'engager sur le long terme.

