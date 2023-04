Malgré leur élimination en cinq matches par les Knicks (4-1), les Cavaliers n’ont pas l’intention de renouveler leur effectif ou leur banc. J.B. Bickerstaff, sous le feu des critiques, restera bien le coach de Cleveland. Aucun "changement radical" n’est prévu, à en croire le président des opérations basket de la franchise, Kobi Altman.

J.B. Bickerstaff bien en place à Cleveland

"Finissons-en avec ces spéculations", a-t-il balayé ce vendredi, lors d’un entretien avec Chris Fedor de Cleveland.com. "Il n’y a aucune question à ce sujet. Regardez ce qu’il a accompli."

Malgré leur échec étonnamment large face à New York, le dirigeant des Cavaliers voit tout de même cette saison comme un succès. Pour la première fois en 25 ans, l’équipe a atteint les playoffs sans LeBron James, au terme d’un exercice à 51 victoires. Bickerstaff, qui semblait dépassé face à Thom Thibodeau dans ses ajustements, est l’un des principaux artisans de cette réussite aux yeux de son patron.

"J.B. a participé à cette reconstruction depuis le début et il a fait un travail phénoménal en instillant une culture de la responsabilité et du travail acharné ici", a souligné Altman. "On ne peut gagner 51 matches par chance et on ne peut avoir la meilleure défense de la NBA par hasard. C’est du coaching. […] Nous sommes extrêmement contents de J.B. et du travail qu’il a accompli."

J.B. Bickerstaff a aussi le soutien de ses joueurs, notamment de Caris LeVert, qui apprécie qu’il tienne ses joueurs responsables, et de Ricky Rubio. "Je suis tombé amoureux de la manière dont J. B. traite tout le monde. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis revenu", a assuré le meneur espagnol, qui a vu passer beaucoup d’entraîneurs depuis son arrivée en NBA, en 2011. "On prend les choses pour acquises, mais un entraîneur qui vous écoute vraiment et qui assume ses erreurs, il n’y en a pas beaucoup dans la ligue."

Pourquoi les Cavaliers doivent se poser de sérieuses questions après cette déception

Pas de changement majeur aux Cavaliers

La sortie de Cleveland dès le premier tour, face à un adversaire qui semblait prenable, est décevante. Pour autant, le front office n’a pas l’intention d’opérer à de grands changements pendant l’intersaison.

Les joueurs majeurs de l’équipe — Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen notamment — restent sous contrat et l’effectif est encore jeune. Les Cavaliers seront sans doute actifs cet été, ne serait-ce que pour re-signer ou remplacer Caris Levert, agent libre, et renforcer leur banc. Mais ils ne comptent pas tout chambouler après leur retour en playoffs, au terme de la première saison de Mitchell dans l’Ohio.

"Bien sûr, nous allons regarder ce que nous pouvons faire pour nous adapter, mais il n’y aura pas de changements radicaux", a garanti Kobi Altman. "Personne ne paniquera après cette défaite au premier tour."

Les Cavaliers tiennent à garder Caris LeVert cet été