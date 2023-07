Clint Capela nouvelle priorité des Mavs ?

Pour boucler leur recrutement, les Mavs veulent un protecteur de cercle et ont coché le nom de Clint Capela.

Les Dallas Mavericks ont été actifs pendant la free agency et préparent la saison 2023-2024 avec énormément d'ambition. Malgré les arrivées de Grant Williams, Seth Curry, Richaun Holmes, Dante Exum, Olivier-Maxence Prosper et Dereck Lively, les Texans ne veulent pas en rester là et espèrent recruteur un intérieur avant le début des hostilités. D'après Marc Stein, les Mavs ciblent un joueur en particulier : Clint Capela.

Avec l'éclosion d'Onyeka Okongwu, les Hawks sont probablement un peu moins réticents à l'idée de se séparer du pivot suisse. Il faudra tout de même une offre assez convaincante pour qu'Atlanta envisage de mettre à mal sa profondeur sur le poste 5.

A l'intérieur, et en fonction des configurations, Dallas peut pour le moment compter sur Grant Williams, arrivé en provenance de Boston, Richaun Holmes, tradé par les Kings, Dwight Powell, Maxi Kleber et JaVale McGee.

La saison dernière, Clint Capela tournait à 12 points et 11 rebonds de moyenne avec les Hawks, désormais coachés par Quin Snyder. Il lui reste deux ans de contrat jusqu'en 2025, avec 20 et 22 millions de dollars sur ses deux prochains salaires annuels.

