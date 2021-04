Clint Capela, un contre monstrueux sur Zion au milieu d’une saison de feu

Clint Capela a marqué les esprits avec son contre spectaculaire sur Zion Williamson. Mais au-delà de cette séquence, le Suisse réussit une saison de haut niveau et sa valeur pour les Hawks est inestimable.

Clint Capela réussit discrètement une saison de haut niveau avec les Atlanta Hawks. Après des débuts irréguliers, notamment à cause de pépins physiques, le Suisse a retrouvé le niveau qui faisait de lui un titulaire indiscutable chez le prétendant au titre qu'était Houston il y a quelques années. Mieux, son rôle et ses qualités semblent davantage mises en valeur dans le collectif des Hawks, particulièrement depuis que Nate McMillan a repris les rênes de l'équipe.

L'ancien joueur de Chalon-sur-Saône tourne à 15 points, 14.2 rebonds et 2.3 contres de moyenne en 45 matches cette saison, avec moins de 30 minutes par match. Un impact clair, net et d'une valeur inestimable pour Atlanta, qui a remonté la pente pour aujourd'hui pointer au 4e rang de la Conférence Est.

Si le match contre les New Orleans Pelicans, remporté par les Hawks, n'a pas été celui où Clint Capela s'est montré le plus gourmand (12 points, 12 rebonds, 3 contres), l'intérieur de 27 ans s'est quand même distingué sur une action tout sauf banale.

Parmi les joueurs NBA auxquels les défenseurs ont le moins envie de se frotter sous peine de risquer la désintégration, Zion Williamson arrive presque en tête de liste. La star des Pels a beau être jeune et disposer d'une marge de progression, toute la ligue a pu constater que se mettre en travers de son chemin vers le panier était périlleux. Sauf que Clint Capela est plutôt du genre hardi et connaît sa valeur en matière de protection du cercle.

L'un des trois contres du Suisse a ainsi été réalisé sur le phénomène de NOLA, alors que ce dernier avait décidé d'aller exploser le cercle sur un alley-oop envoyé par Eric Bledsoe. On a adoré le block de Patrick Williams sur Deandre Ayton il y a quelques jours - on l'avait qualifié de contre de l'année - mais cette action de Capela peut parfaitement aller le concurrencer. Techniquement beaucoup moins difficile, mais ultra impressionnant athlétiquement et au regard de l'identité de l'adversaire scotché.

Clint Capela STUFFS Zion 🤯 pic.twitter.com/olSagY2Ome — Bleacher Report (@BleacherReport) April 7, 2021

Si Clint Capela avait démarré sa saison sur ce tempo et avec ce niveau, son nom aurait peut-être été un peu plus populaire au moment des votes pour le All-Star Game.

Il reste deux années de contrat à 17 et 18 millions de dollars à Clint Capela avec les Hawks. En 2021, pour cette production et ces qualités, même avec un profil dit old-school de rim-runner, cela ressemble vraiment à une très, très bonne affaire pour une franchise qui va bientôt devoir s'interroger sur des dossiers plus épineux financièrement, comme celui de John Collins, avant la probable extension max pour Trae Young.