Le bilan peu flatteurs des Clippers contre les meilleures équipes de l’Ouest

Un temps en course pour la première place de la Conférence Ouest, les Los Angeles Clippers ont lâché du terrain depuis quelques semaines. Peut-être que les joueurs accusent le coup physiquement mais ils donnent l'impression d'avoir atteint leur pic de forme un peu trop tôt au cours de la saison. Depuis, ils patinent. Les Californiens sont même susceptibles de perdre leur quatrième place d'ici la fin de la saison régulière. Ils n'ont plus que deux matches d'avance sur les New Orleans Pelicans après leur défaite (112-104) contre leurs premiers poursuivants la nuit dernière.

CQFR : Zion Williamson en impose, Jokic donne la leçon…

Une défaite de plus contre une équipe du top-5 de la Conférence Ouest. Les Clippers affichent un bilan inquiétant de 4 victoires et 10 défaites contre le reste du top-5. Ils n'ont aucun tiebreaker en leur faveur : 1-3 contre les Pelicans et les Timberwolves, 1-2 contre le Thunder et les Nuggets.