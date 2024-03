Les résultats de la nuit, celle de Zion Williamson

Suns @ Hornets : 107-96

Heat @ Pistons : 108-95

Magic @ Raptors : 113-103

Clippers @ Pelicans : 104-112

Nuggets @ Spurs : 117-106

Hawks @ Jazz : 122-124

- Discrètement, les New Orleans Pelicans s'imposent, depuis le début de l'année, comme l'une des meilleures équipes de la NBA. Portée par un excellent Zion Williamson (34 points), la franchise de la Louisiane a pris le meilleur sur les Los Angeles Clippers (112-104). Et il s'agit d'une victoire particulièrement importante !

Car dans la course à la 4ème place, New Orleans, qui compte 2 succès de moins que les Clippers, a désormais l'avantage - avec le tiebreaker (3-1) - dans l'hypothèse d'une égalité. Irrésistible dans le troisième quart-temps (16 points à 7/7 aux tirs), Williamson a été également déterminant dans le money-time (7 points) afin de dominer à l'intérieur.

Avec les apports de Trey Murphy III (14 points) et de Larry Nance Jr (12 points), les Pelicans ont battu des Californiens trop prévisibles. Car le duo Paul George (26 points) - Kawhi Leonard (23 points) a été bien trop seul face aux absences de James Harden et de Russell Westbrook.

ZION WENT FULL COURT IN 3.5 SECONDS FOR BUZZER BEATER 😱 pic.twitter.com/MoNf1vDeZp

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 16, 2024