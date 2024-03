Le mystère Rudy Gobert : image, statut et legacy – Ep #135

Dans l'épisode du podcast cette semaine, Théophile Haumesser et Shaï Mamou se penchent sur Rudy Gobert, alors que le Français se dirige vers un 4e titre de Defensive Player of the Year. Ils y évoquent ses accomplissements, mais aussi le décalage entre la perception qu'en ont les gens, les fans et les autres joueurs, et ce qu'il est réellement.

Si la vidéo vous plait, n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager !

Le podcast sur YouTube