Les Clippers ont-ils enfin trouvé la bonne formule ?

Les Los Angeles Clippers nous ont laissé sur une prestation indigeste contre les Denver Nuggets. Ils s’étaient inclinés contre les champions en titre pourtant privés de Nikola Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon après avoir compté une dizaine de points d’avance. Le tout en se faisant balader par Reggie Jackson (35 points) et DeAndre Jordan (21 points, 13 rebonds). Suffisant pour perdre toute foi en cette équipe californienne, déjà inquiétante depuis l’arrivée de James Harden.

Mais la réaction ne s’est pas faite attendre. Les joueurs de Tyronn Lue ont corrigé le tir dès le match suivant, disputé la nuit dernière, en allant chercher un succès probant sur le parquet des Sacramento Kings (131-117). Sans doute la victoire la plus convaincante du début de saison délicat des Angelenos.

« C’est à ça que doit ressembler notre équipe. Maintenant on doit reproduire ça à chaque match », souligne le coach de L.A.

Une victoire à l’extérieur sans craquer, même quand les Kings sont revenus à 13 points au cours du quatrième quart-temps, et en jouant un basket propre (4 ballons perdus seulement). Alors la formule en question, quelle est-elle ? Et bien elle commence avec un Kawhi Leonard dominant. Il est la tête du serpent. Le double champion NBA a marqué 34 points en convertissant 14 de ses 18 tentatives.

Il a ajouté 9 rebonds et 2 blocks. Sur ce match, on a vu le Leonard « two way player » qui domine complètement des deux côtés du terrain. Celui qui peut prétendre aisément à une place parmi les dix meilleurs basketteurs du monde. Les Clippers ont d’ailleurs été plutôt bons défensivement. De’Aaron Fox a planté 40 points mais tous les autres titulaires ont inscrit seulement 34 unités en combiné. Les Kings ont été limités à 37% de réussite en première période.

Les joueurs de Mike Brown accusaient probablement un peu le coup après une victoire héroïque contre les Golden State Warriors la veille. Un comeback de 24 points pour arracher le succès et la qualification pour les quarts de finale de la NBA Cup. Mais ça reste un match vraiment intéressant de la part de la formation hollywoodienne.

James Harden a aussi été tranchant. Il a inscrit 26 points tout en faisant preuve d’une activité inhabituelle. Il s’est donné, même en défense. La question reste évidemment de savoir s’il maintiendra son niveau d’effort match après match. Ivica Zubac (14 points, 8 rebonds) et Terance Mann (18 points) ont apporté leur pierre à l’édifice. Cette équipe fonctionne mieux quand elle est portée par un Leonard dominant épaulé par plusieurs joueurs différents. Ça paraît logique mais les Clippers ont souvent été tentés de laisser uniquement leurs stars assurer le job en attaque.

Le bilan reste de 8 victoires et 9 défaites. Rien de brillant. Mais Los Angeles reste sur 5 succès en 7 matches depuis le passage de Russell Westbrook sur le banc. Et ça aussi, ça marche mieux, même si c’est au dépend des statistiques et du temps de jeu de l’ancien MVP. Kawhi Leonard et Paul George continuent d’enchaîner les matches et c’est ça le plus encourageant. Bref, il y a (un peu) de l’espoir.