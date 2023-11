Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Pistons : 133-107

Wizards @ Magic : 120-139

Suns @ Raptors : 105-112

Jazz @ Grizzlies : 91-105

Sixers @ Pelicans : 114-124

Rockets @ Nuggets : 124-134

Clippers @ Kings : 131-117

Ep #121 : Orlando retrouve de la... magie ! (feat. Fred Yang)

- Quoi de mieux pour reprendre confiance après une défaite de 44 points que d'affronter les Pistons ? Les Lakers ont repris quelques couleurs en infligeant une 15e défaite de suite à Detroit, avec un match de haut niveau de D'Angelo Russell, qui est le premier joueur de l'histoire de la NBA à boucler une partie avec au moins 35 points, 5 passes, 3 contres, 5 paniers à 3 points et une adresse d'au moins 75%. LeBron James et Anthony Davis ont complété avec 25 et 28 points chacun.

Les Pistons continuent d'être en détresse. Killian Hayes a joué 22 minutes pour 7 points, 8 passes et l'un des rares +/- positifs de son équipe (+8).

- Les Pelicans ont à la fois profité du forfait de dernière minute de Joel Embiid et du retour de CJ McCollum pour passer une bonne soirée. NOLA, emmené par un excellent Zion Williamson (33 pts, 8 rbds, 6 asts à 11/12) ont vaincu les Sixers. C'est la sixième fois de suite que Zion produit au moins 26 points et 5 passes dans un match NBA cette saison. Pour son comeback après son pneumothorax, McCollum a joué 28 minutes et apporté 20 points, notamment un panier important dans le money time pour permettre à son équipe de prendre le large.

Nicolas Batum s'est blessé au doigt et n'a joué que 14 minutes dans cette partie.

Zion Williamson DOMINATED in the Pelicans' win over the Sixers 😤 🔥 33 PTS

🔥 8 REB

🔥 6 AST

🔥 11-12 FG pic.twitter.com/M0WwyAGUnf — NBA (@NBA) November 30, 2023

- Orlando continue d'empiler les victoires. Le Magic n'a eu aucun mal à se défaire des Wizards et a shooté à 60%, avec 31 points pour Franz Wagner, 25 pour Cole Anthony, encore tranchant en sortie de banc, et 22 pout Jalen Suggs (son meilleur total cette saison). C'est le 8e succès consécutif pour la bande à Jamahl Mosley.

Bilal Coulibaly a joué 25 minutes en sortie de banc pour 7 points, 5 rebonds et 2 contres.

- Malgré le retour de Kevin Durant, (30 pts) les Suns ont vu leur série de 7 victoires consécutives prendre fin à domicile contre Toronto. Devin Booker est passé à côté de son match (8 pts à 2/12), au contraire de la paire Scottie Barnes (23 pts) - Pascal Siakam (22 pts).

- Denver a enfin réussi à prendre la mesure de Houston après deux défaites, déjà, contre cet adversaire depuis le début de la saison. Nikola Jokic, de retour après un match d'absence, a dominé son sujet avec un nouveau triple-double (32 pts, 15 asts, 10 rbds), épaulé par Michael Porter Jr, qui a signé sa meilleure performance offensive de la saison (30 pts). Le comeback de Jamal Murray (16 pts) après 11 matches hors des terrains, a aussi fait du bien au moral. Le meneur des Nuggets a apporté 16 points. C'est la 9e victoire en 9 matches à domicile pour les champions en titre.

- Les Clippers avaient besoin de se rassurer et, fait étonnant, c'est arrivé à Sacramento. Les choses ont plutôt bien cliqué pour Los Angeles, qui s'est assez nettement imposé grâce à une très bonne première mi-temps (+22 à la pause) et une grosse performance en termes d'adresse (50% à 3 pts, 14/28). Les stars californiennes ont réussi à conjuguer leurs efforts : Kawhi Leonard (34 pts, 9 rbds), Paul George (19 pts, 7 asts) et James Harden (26 pts, 6 asts, 5 stls) ont tous les trois contribué, Russell Westbrook apportant 9 points et 8 passes en sortie de banc. Sacramento s'est un peu trop reposé sur les exploits de De'Aaron Fox, auteur de 40 points à 14/23.

- Memphis a gagné pour la première fois de la saison à domicile cette nuit, lors de la venue du Jazz. On n'aurait pas cru, en début de saison, qu'il faudrait plus d'un mois aux Grizzlies pour accomplir ça. Jaren Jackson Jr (20 pts, 6 blks), David Roddy (19 pts), Desmond Bane (17 pts, 9 asts), Ziaire Williams (3/3 à 3 pts) et Derrick Rose (14 pts, 9 asts), titulaire pour la première fois, ont fait le job.