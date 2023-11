Ep #121 : Orlando retrouve de la… magie ! (feat. Fred Yang)

Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. On se penche sur le Magic et son début de saison canon en compagne de Frédéric Yang.

L'épisode de cette semaine est consacré au Orlando Magic, l'équipe surprise de ce début de saison à l'Est. Théophile Haumesser et Shaï Mamou sont accompagnés de Frédéric Yang, collaborateur de longue date avec REVERSE et fan du Magic, qui tient notamment le blog "Orlando est Magic" et la chaîne Youtube Better Athlete.

