Hoop Culture Ep 11 : Steve Nash, Ice Cube, les Kings, Shawn Kemp… nos plus grands “Et si ?”

Si vous êtes aussi passionnés que nous, il y a forcément de grandes questions qui vous taraudent en permanence et la plupart commencent par "Et si..." Dans cet épisode de Hoop Culture, Théophile Haumesser et Pierre-Armand Samama reviennent les "What if" qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur tête. On y croise Steve Nash, Ice Cube, Shawn Kemp, Michael Jordan, Dominique Wilkins et bien d'autres encore.

Et vous, quels sont les "Et si ?" qui vous tiennent éveillé la nuit ?

On en parle dans cet épisode

