Hoop Culture Ep 10 : Draymond Green, 50 Cent, Kyrie Irving, Dilla… nos plaisirs et haines inavoués

Il y a des petits plaisirs et de grandes haines qu'on n'ose pas forcément avouer devant témoins. Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser font leur coming out et balancent ce qui les fait secrètement kiffer ou honteusement grincer des dents ! Draymond Green, Kyrie Irving, 50 Cent ou même J Dilla font partie du lot !

Et vous, quels sont vos petits kifs ou grandes détestations inavouables ?

Hoop Culture sur YouTube

Hoop Culture en streaming

Suivez-nous sur Instagram

On en parle dans cet épisode

Le livre Une Saison en enfer

Draymond Green dans ses œuvres

Le meilleur de Kevon Looney

Vernon "Mad Max" Maxwell

La poésie selon Tim Dog

Le documentaire Netflix sur David Beckham

L'anniversaire Wu-Tang et de A Tribe Called Quest

Hoop Culture Ep 9 : Charles Barkley, C-Webb, Euro 2005… la lose a bien des visages