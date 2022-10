La clé de la victoire des Clippers face aux Lakers

Face aux Warriors de Stephen Curry, c’était surtout les trois points qui avaient pénalisé les Lakers. Cette fois-ci, le motif de la défaite est plus proche du panier. Si les Clippers ont réussi à s’imposer dans le derby de Los Angeles (103-97), c’est avant tout par leur jeu à mi-distance.

Avec seulement six points de retard, LeBron James et ses coéquipiers ont montré un visage plus combattif cette nuit. Les Lakers ont battu leurs adversaires dans la peinture (40-36) et sur la ligne des lancers (22-20). Plus surprenant : les deux équipes ont inscrit le même nombre de trois points (9) — certes avec un total de tentatives beaucoup plus élevé pour les "locaux" (45) que pour les "visiteurs" (29).

En se limitant à ces chiffres, difficile de comprendre la victoire des Clippers. Mais la clé se trouve finalement à mi-chemin. C’est le mid-range qui a fait la différence, avec un net avantage pour les joueurs de Tyronn Lue : 10-19 à mi-distance pour les Clippers, 4-10 pour les Lakers.

Ce style de jeu, souvent délaissé en saison régulière, est sans doute l’une des plus grandes forces de l’équipe. Kawhi Leonard est clairement l’un des meilleurs joueurs de la ligue dans ce domaine. Il le prouve généralement en playoffs. Paul George, son lieutenant, est également très solide sur l’exercice.

Malgré leurs 20 trois points manqués, les Clippers ont ainsi pu se reposer sur cette force pour assurer la victoire. John Wall, arrivé cet été, l’illustre parfaitement. À 0-4 de loin, il s’est concentré sur le mi-distance pour trouver ses 15 points, avec 4-6 dans la zone intermédiaire.

Avec deux défaites pour ouvrir la saison, les Lakers partent du mauvais pied. Ils auront l’occasion de se lancer face aux Blazers, dimanche, tandis que les Clippers affronteront les Kings dimanche.

