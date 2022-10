Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Sixers : 90-88

Clippers @ Lakers : 103-97

- Voilà une bien belle soirée de rentrée pour les Clippers. Ils ont pu fêter le retour aux affaires de Kawhi Leonard, en même temps qu'une victoire dans le derby de Los Angeles, comme c'est très fréquemment le cas en saison régulière ces dernières années. La Crypto Arena était en configuration Lakers, ce qui n'a pas empêché la bande à Ty Lue de revendiquer la suprématie sportive sur les lieux.

Après sa saison blanche en 2021-2022, Kawhi (14 pts en 21 min) est sorti du banc mais a fini le match et s'est permis de rentrer le jumper qui a mis un terme au suspense dans le money time. Avant ça, les Lakers avaient gommé 15 points de retard en début de 4e quart-temps, grâce aux efforts de LeBron James (20 pts, 10 rbds, 6 pds), Anthony Davis (25 pts) et Lonnie Walker (26 pts), bonne surprise pour L.A. sur les deux premiers matches.

La rencontre a été serrée presque jusqu'au bout, mais le sang froid et l'assurance étaient du côté des Clippers pour fermer le bal, notamment grâce à l'oeil de lynx de Luke Kennard (3/3 à 3 pts), mais aussi l'expérience de Paul George et John Wall, dont le retour en match officiel a été intéressant (15 pts en sortie de banc).

- Les mines étaient évidemment défaites en fin de match côté Lakers, avec cette impression, déjà vue l'an dernier, que les joueurs ne savaient pas trop quoi faire, ni quel système exécuter pour trouver la faille dans une fin de match serrée. En revanche, c'est un petit miracle d'avoir été dans le coup jusqu'au bout alors que Russell Westbrook (0/11), Patrick Beverley (1/7) et Kendrick Nunn (0/7) ont été catastrophiques au niveau de l'adresse.

On pourrait taper sur Westbrook pour cette nouvelle bouillie offensive, mais il faut quand même souligner le bel apport défensif de l'ancien MVP en deuxième mi-temps et lors du run qui a permis de revenir à hauteur des Clippers dans le 4e. C'est déjà un début, même si les fans des Lakers se sont pris la tête entre les mains deux ou trois fois en le voyant balancer des tirs sans pertinence en début de possession.

- On se demande si LeBron va reparler de la "construction sans bons shooteurs" de cette équipe. Il en aurait parfaitement le droit, après le vilain 9/45 de son équipe à 3 points.

- Quand Anthony Davis a mal chuté dans le 3e quart-temps et est parti recevoir des soins au vestiaire, on a repensé à ce tweet d'un fan qui expliquait qu'il avait les mêmes frissons à chaque fois qu'il voyait AD au sol que lorsqu'il faisait tomber son téléphone par terre... Davis a semblé moins mobile par la suite et on attend des nouvelles à ce sujet.

Anthony Davis hard fall on Kawhi's pump fakes pic.twitter.com/plJ2Qp8v25 — Joshua Quisao (@JoshQuisao) October 21, 2022

- Nicolas Batum a joué 10 minutes en sortie de banc avec 5 rebonds à son actif.

Les Lakers patients malgré le coup de pression de LeBron ?

Embiid muselé, Matthews tue Philly malgré Harden

- C'est qu'elle commence drôlement moins bien que prévu cette saison pour les Sixers... Certes, leurs deux adversaires (Boston en ouverture, Milwaukee cette nuit) depuis la reprise ont été coriaces, mais les voilà à 0-2, après avoir été hués par leurs fans à la fin du 3e quart-temps et été impuissants face au mutisme de Joel Embiid, 0 point en deuxième mi-temps...

A leur crédit, les joueurs de Doc Rivers ont livré une belle bataille dans le 4e quart-temps et obligé les Bucks à se faire un peu violence pour plier l'affaire. James Harden (31 points, 9 passes, 8 rebonds) a été irréprochable et est même à l'origine du comeback de son équipe, lors d'un run (13-0) réussi pendant qu'Embiid était sur le banc, dépité d'avoir été muselé par Giannis Antetokounmpo (21 pts, 13 rbds, 8 pds) et Brook Lopez (17 pts).

Giannis gets his 3rd rejection of the 1st half! #KiaTipOff22 They're battling in the paint on TNT pic.twitter.com/s5PkdHwK3i — NBA (@NBA) October 21, 2022

🚫 Brook Lopez stands tall for the DENIAL Back and forth action in #KiaTipOff22 on TNT pic.twitter.com/VVkQX54NYo — NBA (@NBA) October 21, 2022

Philadelphie a joué crânement sa chance et même pris l'avantage, mais Milwaukee en a vu d'autres. Wesley Matthews a planté deux paniers à 3 points bien saignants dans le money time, dont le dernier pour la gagne à 23 secondes de la fin, et les Bucks ont pu savourer une victoire pour leur entrée en matière.

WESLEY MATTHEWS CLUTCH pic.twitter.com/MrkKL3ylsq — NBA TV (@NBATV) October 21, 2022

- Milwaukee a survécu sans trop de soucis au 2/15 de Jrue Holiday, dont l'adresse est restée en vacances. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a senti malgré les imperfections logiques à ce stade de la saison, que les Bucks étaient imperturbables, leur superstar en tête, et sûrs de leurs forces.

- Joel Embiid a, comme au premier match, semblé frustré et pas hyper épanoui sur le terrain. Ce n'est peut-être qu'une question de jours avant que le Camerounais ne se remette la tête à l'endroit. Ou alors c'est le signe d'une saison régulière bien moins productive que les deux précédentes, lorsque le titre de MVP lui a échappé. A défaut d'être en réussite offensivement, Embiid peut, peut-être, déjà retrouver sa force de dissuasion en défense, que l'on a pas vraiment vue cette nuit.

