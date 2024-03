Clippers : « Notre identité, c’est d’être softs »

Qu’il paraît loin, le temps où les Los Angeles Clippers ont occupé la première place de la Conférence Ouest. Ça remonte à… même pas deux mois. Tout roulait pour les joueurs de Tyronn Lue début février, avec un run impressionnant suite au passage de Russell Westbrook sur le banc quelques matches après l’arrivée de James Harden. Mais le break du All-Star Weekend a visiblement enrayé la belle dynamique des Californiens.

Ils ont perdu 6 de leurs 9 derniers matches et les voilà désormais cinquièmes au classement ! Si les playoffs débutaient aujourd’hui, ils n’auraient donc même pas l’avantage du terrain. Si la tendance se poursuit, l’équipe de L.A. risque même de sortir du top-6 et donc de devoir passer par le play-in.

Les défaites qui s’accumulent commencent à peser dans les têtes. Surtout que les Clippers se sont inclinés plusieurs fois à domicile contre des franchise de l’Est en plein road trip. Les Philadelphia Sixers sans Joel Embiid sont venus coller 121 points à la Crypto.com Arena. Les Indiana Pacers en ont carrément planté 133. Un peu plus tôt dans le mois, ce sont les Atlanta Hawks qui s’imposaient dans la cité des anges. Aucune de ses trois formations n’est susceptible de finir dans le top-4 de sa Conférence.

Paul George a évoqué un « manque d’identité » du côté des Clips et Harden a repris le même terme après la défaite de la nuit dernière.

« On doit trouver notre identité. Nos adversaires marquent trop facilement contre nous. C’est frustrant. Je pense que l’on essaye tous de comprendre ce qui se passe. »

Le bilan peu flatteurs des Clippers contre les meilleures équipes de l’Ouest

La notion d’identité ramène souvent au coaching staff. Les tacticiens censés déterminer à quoi ressemblera l’équipe. Il était donc évident que la question serait posée à Tyronn Lue. Ce dernier a répondu à sa manière à ses joueurs.

La réponse de Tyronn Lue sur les Los Angeles Clippers

« Notre identité ? Pour l’instant, c’est d’être softs. Notre identité, c’est qu’on doit jouer dur. On doit être forts physiquement et mentalement, on doit être solides. Ça doit être notre mentalité. Donc est-ce qu’on a une identité ? Ouais, je pense qu’on est softs », balance le coach.

« On avait une super identité quand on était à 26-5. On ne peut pas décider de quand on veut ou non se comporter en leaders. On ne peut pas choisir quand on veut ou non avoir une identité. On ne peut pas choisir quand on veut ou non jouer de la bonne manière. On a une identité. Mais elle est mise à mal parce qu’on ne gagne pas. Chacun doit faire son boulot et faire ce qui lui est demandé. »

Une façon pour Lue de secouer ses troupes en leur rappelant que c’est aussi à eux de jouer plus dur, notamment en défense. Cette équipe des Clippers montre un visage inquiétant dès qu’elle fait face à l’adversité et c’est peut-être le signe qu’elle n’a pas de vrais leaders dans son vestiaire, si ce n’est Russell Westbrook, qui vient tout juste de revenir de blessures. Il n’y a pas de formule miracle qui pourra sauver Los Angeles. La formule, ils l’ont déjà trouvé plus tôt cette saison. C’est à eux de l’appliquer. C’est dans les têtes.