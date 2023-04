Pourquoi il faut arrêter de croire aux Clippers

C’est une boucle qui se répète. Avant chaque début de saison, les Los Angeles Clippers figurent parmi les favoris pour le titre NBA parce qu’ils peuvent compter sur deux superstars, Kawhi Leonard et Paul George, entourées d’une armée de joueurs de devoir. Trop de talents, trop de profondeur d’effectif et de polyvalence sur le papier. Puis les matches s’enchaînent et les meilleurs joueurs sont fréquemment mis au repos. Sauf que les playoffs arrivent et la formation californienne n’est pas classée dans le top-3 de sa Conférence – parce qu’elle n’a pas joué la saison au complet. Mais pas de panique : il suffit de tenir en attendant le retour des patrons. Finalement, L.A. sort, avec les honneurs.

C’est donc à chaque fois la même rengaine : si les Clippers avaient joué au complet, ils seraient allés au bout. Et si, et si, et si. Pour la troisième année de suite, la franchise, ses supporters et même les observateurs en viennent une nouvelle fois à la même conclusion. Oui, sur le papier, ce groupe a tout ou presque. Sauf que sur le terrain, il lui manque quasiment systématiquement les deux pièces maîtresses du projet lors des moments les plus importants de la saison. Toujours le même scénario.

Quatre ans, quatre échecs

L’organisation s’est mis à rêver en 2019 en attirant Kawhi Leonard, fraîchement sacré avec les Toronto Raptors en mettant la NBA à ses pieds. Le MVP des finales ne venait pas seul puisque son « coming home » s’accompagnait de celui d’un autre joueur originaire de Los Angeles : Paul George, récupéré auprès de l’Oklahoma City Thunder en payant le prix fort. Les Clippers tenaient leur duo de choc. Potentiellement le plus fort de toute la ligue.

Quatre ans après, le bilan est vraiment décevant : une finale de Conférence (2021), une demie (2020), une sortie au premier tour (2023) et une élimination lors du play-in (2022). Surtout, une seule campagne disputée avec Leonard et George tout du long, la toute première, dans la bulle Disney, avec à l’arrivée un « choke » au second round contre les Denver Nuggets alors qu’ils menaient 3-1 avant de perdre trois rencontres de suite.

Leonard & George, le “et si” qui tourmente encore les Clippers…

Les Clips étaient sans doute les meilleurs à l’Ouest en 2021 mais le genou de Kawhi (déjà) a lâché et les Phoenix Suns (déjà) en ont profité pour l’emporter 4-2 avant de rejoindre les finales NBA. Il y avait plus que jamais la place pour une bague cette année-là. Un an après, ni Leonard, ni George n’ont joué les deux matches de play-in perdu par Los Angeles. Le premier a disputé deux rencontres de playoffs en 2023, pour une victoire et une défaite, avant de rater les trois suivantes, toutes perdues par son équipe. PG a manqué toute la série. Les hommes de Tyronn Lue ont fait belle impression, oui, mais à l’arrivée, ça reste un nouvel échec.

« L’aspect encourageant c’est que nous n’avons toujours pas une série avec Kawhi et PG en bonne santé », remarque le coach en faisant référence à ses trois saisons à la tête de l’équipe. « On garde ça dans un coin de nos têtes. Et si, et si, et si. C’est facile à dire parce que nous avons toujours des blessés. Nous avons été malchanceux. »

Mais justement, l’erreur revient peut-être à penser que c’est « juste » une question de chance ou de malchance. Parce qu’à ce stade, avec autant de blessures répétées, ce n’est plus seulement du hasard. C’est une donnée qui doit être vraiment prise en compte en parlant des Clippers et de leurs ambitions. Il devient de plus en plus difficile de penser que les deux All-Stars seront à 100% sur quatre séries de playoffs à la suite.

Ce n'est plus juste de la malchance pour les Los Angeles Clippers

C’est vrai que tout n’est pas à jeter. Loin de là. Les Californiens ont montré pourquoi ils avaient les atouts pour aller au bout en faisant preuve de combativité, en défendant dur et en montrant plein de qualités dans le jeu – pas forcément dans la construction des actions mais dans l’adresse, la polyvalence défensive, etc. Au final, ils avaient tout. Sauf les deux individualités au-dessus du lot pour faire la différence.

Pourquoi tout ce « load management » saison après saison pour que Kawhi Leonard et Paul George soient finalement blessés au moment où ça compte vraiment ? Pourquoi insister sur le repos et la fraîcheur s’ils sont indisponibles au bout du compte ? Avant de changer les hommes, il faudrait peut-être déjà changer de plan, forcer les deux à jouer le plus possible, histoire qu’ils se mettent dans le rythme. C’est ce que s’impose notamment Anthony Davis, un autre grand habitué de l’infirmerie. Il a manqué des matches cette saison. Mais il s’est efforcé de jouer malgré la douleur le plus souvent possible et, pour l’instant, il tient le choc.

Les Clippers n’ont même pas vraiment le choix, il est probable qu’ils repartent encore une fois avec le même groupe, en se disant que cette fois-ci ça passera. George et Leonard ont tous les deux une option sur la saison 2024-2025 et, vu leur historique de blessure, il paraît logique qu’ils prennent les 48 millions de dollars qui leur sont dus. C’est peut-être autour qu’il faut changer un peu, quitte à avoir moins de profondeur en sacrifiant des Marcus Morris, des Robert Covington et compagnie pour faire de la place et signer éventuellement un joueur majeur de plus, un qui ne se blesse pas et qui peut aider la franchise à traverser la saison régulière ou au moins à survivre quand l’une des deux stars manquent à l’appel.

Russell Westbrook paraît tout trouvé. Il a raté son Game 5 mais il a été excellent en playoffs dans l’ensemble et même plus globalement depuis son passage d’une équipe de la cité des anges à l’autre. Avec le recul, il est évidemment tentant de juger la décision des dirigeants de sacrifier Shai Gilgeous-Alexander et de (très) nombreux choix de draft pour Paul George. Mais le transfert avait un sens à l’époque et même si SGA semblait fort, il était presque impossible de lui imaginer une telle évolution. Surtout, la venue de Leonard dépendait de celle de George.

Les Clippers voulaient un titre rapidement et ça avait du sens. Ils n’ont finalement juste pas misé sur les bons chevaux dans la mesure où ces derniers sont finalement trop peu souvent disponibles. Et à force de trop perdre, ça devient ancré dans l’ADN de l’équipe, encore plus au sein d’une franchise déjà marquée historiquement par la poisse et la lose.

Ce projet est parti pour devenir un incroyable « What if ? » Sauf qu’en fait, ça ne devrait même plus être considéré comme tel. Il n’y a plus de raison d’être surpris par les blessures des stars. Il faut les attendre et même les anticiper. Ce n’est plus vraiment un « What if ? » c’est juste la réalité des Clippers. Alors, qui sait, c’est peut-être au moment où ils ne seront plus du tout attendus que Kawhi Leonard et Paul George joueront enfin tous les playoffs en bonne santé. Une fois la pression loin de Los Angeles. Mais pour nous, c’est clair, il n’est plus question de miser là-dessus. Pour les autres, retour à la case départ : si les Clippers avaient joué au complet, ils seraient allés au bout.

Podcast #88 : Les Clippers ont-ils déjà tout perdu ?